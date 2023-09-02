У Стамбулі туристам заборонили вживати алкоголь

Ігнорування заборони загрожує штрафом у 617 турецьких лір. Обмеження спричинене масовими порушеннями громадського порядку. Докладніше передає Bianet.
За словами губернатора Стамбула Давут Гюля, це не нова заборона, а нагадування про чинний закон, якого не дотримується. Він також зазначив, що жінки мають право спокійно проводити час у парках та пляжах міста без страху, навіть пізно вночі.
До речі, заборона поширюється як на туристів, так і місцевих жителів. Згідно з ним, розпивання алкогольних напоїв заборонено в наступних місцях міста:
- парки та сади;
- пляжі;
- відкрите море;
- набережні;
- місця для пікніків та відпочинку.
Дія заборони не поширюється на установи, які мають ліцензію на продаж алкоголю.