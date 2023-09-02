У Стамбулі туристам заборонили вживати алкоголь

Ігнорування заборони загрожує штрафом у 617 турецьких лір. Обмеження спричинене масовими порушеннями громадського порядку. Докладніше передає Bianet.

За словами губернатора Стамбула Давут Гюля, це не нова заборона, а нагадування про чинний закон, якого не дотримується. Він також зазначив, що жінки мають право спокійно проводити час у парках та пляжах міста без страху, навіть пізно вночі.

До речі, заборона поширюється як на туристів, так і місцевих жителів. Згідно з ним, розпивання алкогольних напоїв заборонено в наступних місцях міста:

парки та сади;

пляжі;

відкрите море;

набережні;

місця для пікніків та відпочинку.

Дія заборони не поширюється на установи, які мають ліцензію на продаж алкоголю.