У Стамбулі, після реставрації відкрили одну з найвідоміших мечетей

У Стамбулі нарешті завершили реставрацію Блакитної мечеті. 21 квітня, вона знову запрацювала у звичайному режимі.

Блакитна мечеть – одна із знакових споруд Стамбула. Вона отримала свою назву через тисячі біло-блакитних плиток і синіх вітражів. Мечеть датується XVII ст. Вона була побудована за наказом османського султана Ахмеда архітектором Седефкаром Мехмедом Агою.

Реставрувати визначну пам’ятку почали близько 6 років тому. Будівля продовжувала працювати, але лише частково. Здебільшого – для туристів.

Тепер мечеть нарешті запрацювала у звичайному режимі. Відкрити її вирішили до Рамазана Байра.