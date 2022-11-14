У Стамбулі на туристичній вулиці стався вибух, є загиблі та поранені

13 листопада близько 16:20 у центрі Стамбула на пішохідній туристичній вулиці Істікляль, в районі Бейоглу, стався вибух. Про подію повідомили турецькі ЗМІ.

На місце прибули бригади швидкої допомоги, поліція та пожежники. Є загиблі та поранені, повідомив губернатор Стамбула Алі Ерлікая на своїй сторінці у Твіттері.

Поліція перекрила прохід на вулицю Істікляль. Мешканців району терміново евакуювали.

За інформацією CNN Türk, наразі відомо про 11 постраждалих.

Причини вибуху наразі невідомі. У ЗМІ висловлюються різні версії. «Це може бути осколкова бомба чи атака смертника. Але ясно, що, найімовірніше, це теракт, – заявив експерт з тероризму, професор Месут Хаккі Кашин у прямому ефірі радіо A Haber (Туреччина). – Чому він був здійснений? Думаю, що це пов’язано із політикою».

Генеральна прокуратура Стамбула повідомила, що за фактом вибуху розпочато розслідування. Як основну причину події на вулиці Істікляль правоохоронці розглядають теракт.

Влада Туреччини заборонила телеканалам вести трансляцію з місця вибуху в Стамбулі, йдеться у заяві Верховної ради з телерадіомовлення. До скасування заборони ЗМІ не можуть також передавати інформацію щодо оперативно-слідчих дій, публікувати фото та відео з пораненими та загиблими. Можливі публікації лише офіційних заяв чи матеріали на їх підставі.

UPD. На 17.45 кількість постраждалих збільшилася. Cnnturk.com повідомляє, що 4 людини загинули та 38 отримали поранення під час вибуху на туристичній вулиці Істікляль. Генеральне консульство Росії заявило, що інформації про постраждалих росіян поки що немає.

18:17. Як повідомляє CNN Türk, Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив із заявою. “Внаслідок вибуху загинули 6 людей, 53 поранені. Мої співчуття загиблим внаслідок вибуху бомби. Спроби захопити Туреччину та турецький народ за допомогою тероризму не досягнуть своєї мети сьогодні та завтра, як це було вчора”, – сказав він.