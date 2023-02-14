У Стамбулі Мармурове море відступило від берега на 20 метрів

Мармурове море у районі Стамбула раптово відступило на 15–20 метрів.

Вчені з Обсерваторії Канділлі уточнюють, що це метеорологічне явище, воно викликане перепадом атмосферного тиску, а не сейсмічною активністю.

Море в Стамбулі відступило від берега в районі Авджілара, оголилися камені та скелі.

Руйнівний землетрус магнітудою 7.7 стався 6 лютого на південному сході Туреччини. Воно стало найсильнішим із 1939 року, його назвали «катастрофою століття».

За останніми даними, в результаті землетрусу і поштовхів, що послідували за ним, кількість загиблих у Туреччині перевищила 31 000 осіб.