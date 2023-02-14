Всі розділи
ГоловнаТуреччинаУ Стамбулі Мармурове море відступило від берега на 20 метрів
ТуреччинаТуризм

У Стамбулі Мармурове море відступило від берега на 20 метрів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Стамбулі Мармурове море відступило від берега на 20 метрів

Мармурове море у районі Стамбула раптово відступило на 15–20 метрів.

Вчені з Обсерваторії Канділлі уточнюють, що це метеорологічне явище, воно викликане перепадом атмосферного тиску, а не сейсмічною активністю.

Море в Стамбулі відступило від берега в районі Авджілара, оголилися камені та скелі.

Руйнівний землетрус магнітудою 7.7 стався 6 лютого на південному сході Туреччини. Воно стало найсильнішим із 1939 року, його назвали «катастрофою століття».

За останніми даними, в результаті землетрусу і поштовхів, що послідували за ним, кількість загиблих у Туреччині перевищила 31 000 осіб.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму