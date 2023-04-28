У шаленому подорожчанні турів турецькі готелі звинуватили туроператорів: це винні не ми

Турецькі готелі не задирали для туристів ціни – у шаленому подорожчанні турів до Туреччини готельєри звинуватили туроператорів. Таким є наступний етап обговорення гострої теми високих цін та масової відмови європейських туристів від відпочинку в Туреччині, яку підняли турецькі туристичні ЗМІ. Звинувачують вони також і авіаперевізників, що підняли ціни.

«Я не думаю, що готелі різко підняли ціни. У зв’язку з зростаючими витратами як у Туреччині, так і в усьому світі, нам довелося внести певні коригування в ціни, щоб зберегти ту ж якість обслуговування, яку ми надаємо нашим гостям. Наша вартість збільшується в іноземній валюті через підвищення цін», – з такою заявою виступив президент Асоціації туристичних операторів Аланії (ALITD) Бурхан Сілі.

Далі експерт так визначив основних винуватців турецьких цін, що злетіли. «Ціни на пакетні тури зросли насамперед за рахунок збільшення авіапалива та збільшення інших статей витрат, включаючи літаки та наземні послуги. Вже на другому місці збільшення цін на готелі, яке прямо пропорційне зростанню їх витрат. Натомість, щоб вимагати від готелю зниження ціни готелю, необхідно правильно керувати процесом шляхом взаємних консультацій», – закликав турецький експерт.

Також він запропонував два в чомусь протилежні рішення. Перший, на що сподіваються багато туристів, що «рука ринку» ціни більш-менш відрегулює. «Ціна формується у точці балансу попиту та пропозиції. Якщо є об’єкти, які підняли ціни вище за розумну межу, їх доведеться рано чи пізно відрегулювати», – заявив пан Сілі. При цьому він додав, що готелі, які постраждали спочатку від пандемії, потім від падіння на основних ринках «доклали всіх зусиль», щоб вижити в зимовий період і в літній час їм необхідно накопичити кошти.

Тож друге рішення туристів явно не потішить. «Порівняно з іншими країнами, які виконують цю роботу, ми набагато просунутіші як з точки зору обслуговування, так і з точки зору якості об’єктів. Ми можемо орієнтуватися на роботу з меншою заповнюваністю, але у сенсі сталого туризму замість 100-відсоткової заповнюваності, яку ми пробували раніше», – заявив турецький експерт. Тобто, по суті, він запропонував «залишити за бортом» бюджетну категорію туристів, яка не потягне ціни турецьких готелів.