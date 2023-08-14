У готелях Аланії почалися страйки персоналу, деякі на мітингу погрожують самопідпалом

Гучний скандал спалахує на популярному турецькому курорті Аланія в регіоні Анталія. Персонал готелю, якому затримують зарплату, влаштовує акції протесту, деякі на мітингу погрожували себе спалити. Причому, судячи з відгуків туристів, які відпочивали в готелі, «розбірки» всередині готелю почалися ще на старті цього літнього сезону і проходили на очах у туристів.

Йдеться, зокрема, про досить великий 4-зірковий готель Mediterranean Breeze в Аланії. Готель, розташований в районі Конакли, за 13 км від центру курорту і 110 км від аеропорту. Рейтинг за відгуками, щоправда, має невисокий — і виною тому не лише «бідне» харчування, а й «розбірки» керівництва з персоналом, які стартували ще на початку сезону і продовжуються досі.

Останню акцію протесту у вигляді мітингу через невиплату зарплати працівники провели прямо перед лобі готелю. «Фронтменом» акції став 50-річний співробітник, який до того ж виявився постраждалим після знаменитого лютневого землетрусу. В емоційному ролику, який розтиражували турецькі ЗМІ, він заявив, що «продовжуватиме протест» і не піде звідси, поки не доб’ється своїх прав. Інші взагалі погрожували «спалити себе, якщо знадобиться».

Як пояснили протестувальники, вони стали жертвами передачі готельного бізнесу іншій компанії. При цьому жодних пояснень з боку керівництва готелю не було.

Але, з огляду на відгуки туристів, проблеми з персоналом біля готелю почалися вже на старті сезону. Принаймні один із травневих відгуків, де готель оцінили «на трійку з мінусом», у тому числі про одну з проблем говорить так: «З персоналом у них все сумно. Обслуговуючий нас персонал змінювався рази 4, приходили розбиратися з адміністрацією, один раз уночі, вдруге вдень (з якої причини не знаємо). Стали свідками скандалу, самі бачили, як колишні співробітники кидали стільці в барі, потім бігли пляжем, через усіх відпочиваючих і їх ловила поліція. Не дуже приємно на все це дивитися, осад залишився, за свої гроші бачити все це неподобство».