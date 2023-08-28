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У готелі Туреччини стався масштабний конфлікт: співробітники готелю били туристів, використовуючи стільці, завдаючи ударів по головах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У готелі Туреччини стався масштабний конфлікт: співробітники готелю били туристів, використовуючи стільці, завдаючи ударів по головах

У готелі в Туреччині вибухнула масова бійка між туристами та персоналом, де співробітники готелю використовували стільці як зброю, завдаючи ударів по головах гостей. Цей епізод, що зафіксував на відео телефону одного з постояльців, він виклав запис у соціальні мережі, шокуючи багатьох глядачів.

Інцидент, ймовірно, стався 31 липня у Mirage World Hotel в Ічмелері, неподалік курортного міста Мармаріса. Проте відеозапис з’явився в мережі лише у серпні, за інформацією видання Daily Mail. На кадрах видно, як відпочивальники вступають у запеклу бійку зі співробітниками готелю. Основна частина учасників бійки виявилася британськими туристами.

За повідомленнями із соціальних медіа, конфлікт почався між британським туристом і одним із співробітників готелю, до якого залучено його молодого родича. Сварка швидко переросла у бійку, і у відповідь на це десяток співробітників готелю вступили у конфлікт, використовуючи стільці як зброю. Декілька інших британських туристів також спробували захистити свого співвітчизника. Сцени бійки були хаотичними, з киданням стільців та криками. В одному випадку співробітник кинув стілець, який потрапив у голову одного з туристів, як видно на відеозаписі. У відповідь на це британський турист також кинув стілець.

У фоні відеозапису чути пісню Джеймса Брауна “Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine”, яка додає атмосферу хаосу до того, що відбувається. Оператор відео, здається, насолоджується ситуацією, сміючись за кадром та коментуючи події. Ролик швидко став вірусним, оскільки багато користувачів висловили своє обурення жорстокою бійкою. Один із коментаторів написав: “Сподіваюся, що цих співробітників було звільнено”.

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