У Європі почали виселяти з готелів російських туристів

Російські туристи, які зуміли пробратися до Європи, продовжують нариватися на бан. Один із випадків днями стався в Угорщині, у місті Мішкольц. Пару росіян примусово виселили з готелю, дізнавшись про їхню національність. Водночас російскі туристи тепер вважають винним і систему Booking.com принаймні побічно.

Як розповіли постраждалі, пара російських туристів, які поверталися машиною з Болгарії, забронювала на «Букінгу» готель Premier Hotel Miskols, успішно туди заселилася, розкладала речі і навіть пішла в душ. Як то кажуть, «нічого не віщувало»… «О 21:00 нам зателефонував керуючий і зажадав нас «з речами на вихід», – заявили обурені росіяни. Доводити справу до скандалу з керуючим туристи не стали і залишили готель, знайшовши притулок на тій же вулиці.

Орієнтовно причина виселення – «політична»: власник готелю українець та «активний націоналіст», як заявили росіяни. На даний момент туристи залишили скаргу на готель на Букінг. Експерти пояснили туристам, що якщо готель сертифікований, то на подібні ексцеси керівництво не має права, і вони мають всі підстави направити скаргу і до міністерства туризму Угорщини, і до Букінг.ком.

Але ситуація в Угорщині загалом відмінна від інших країн Європи. Нагадаємо, що з баном стикаються як росіяни, які виїхали на ПМП або так звані «релоканти», так і класичні туристи, які «пробралися» на територію ЄС. «Мають рацію ті, які скажуть, що до росіян за кордоном ставляться добре. А якщо той же російський переїде на ПМП в умовну Німеччину, то я підозрюю, що він зіткнеться з дискримінацією у пошуку роботи або у відносинах з колегами або ж з побутовою русофобією – умовні німці на своїй території не сильно церемоняться», – скаржиться, наприклад, росіянка, яка виїхала до Швеції ще задовго війни «Шведи – виражені русофоби у своїй», – додала вона.

Російські туристи, що ризикнули вибратися до Європи за часів до масового закриття «сухопутних» кордонів, нерідко стикалися з ексцесами. Так, на образу та напад із пошкодженням майна нарвалася в Норвегії російська туристка Олена Славко. Як розповіла потерпіла від русофобії виданню «Лента.ру», вона з’їздила в турне Скандинавією і поплатилася за вояж пошкодженою машиною і написаним на капоті написом «вбивці» (подробиці читайте тут). Аналогічно страждали і туристи, які прибули на звичний шопінг у фінській Лаппеенранті – там нападу зазнали машини російських туристів, які приїхали до Фінляндії. «Поблизу Призми (місцевий супермаркет) невідомі закидають яйцями машини з російськими номерами.

Більше того — на русофобію скаржилися й начебто дружелюбному до росіян Єгипту. Принаймні саме про це заявили роздратовані туристи, що застрягли наприкінці серпня на курорті Шарм-ель-Шейх після скасування свого рейсу. Як йдеться у ролику від постраждалих, який наводить Telegram-канал Mash, туристи мали повернутися до Росії ще в середу, але виліт авіакомпанії Red Wings був скасований з технічних причин. «Боїнг зламався — і після того, як нас протримали до 19 години без їжі та води в аеропорту, нас відвезли до найближчого готелю. Пообіцяли, мовляв, на батьківщину поїдете завтра. Але вранці по людей ніхто не приїхав. У готелі, куди нас розселили, відбуваються крадіжки, русофобські настрої, води немає, як і людських стосунків», – запевняли туристи.