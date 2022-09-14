Туризм Туреччини чекає на новий удар, під який потрапляють шведські столи в готелях

Чергова проблема з високими цінами загрожує готелям Туреччини та їхнім шведським столам. На цей раз проблема прийшла з боку місцевого тваринництва. Втім, проблема все та ж — загальне подорожчання електроенергії, палива, а отже, і кормів, зрозуміло, позначилося на галузі. У результаті очікується зростання цін на м’ясні та молочні продукти не менш як на 30-35% за 1,5 місяці. Тобто, до листопада собівартість «шведського столу» у готелях суттєво зросте. Очевидно, що покривати ці витрати буде за рахунок підвищення цін для туристів.

Новину цю з тривогою транслюють у турецьких туристичних ЗМІ. На даний момент, наприклад, вони пишуть, що ціна продажу сирого молока, що рекомендується, становить 7.50 турецьких лір за літр, з яких виробник отримує 7 лір. На думку виробників, продавати молоко менше, ніж за 10 лір, не вигідно — воно просто не окупиться. У результаті фермери в Туреччині масово почали забивати худобу та йти з агросектору.

При цьому те саме молоко та молочні продукти для готелів – одна з основних витрат їх кухонь. На них припадає близько 34.6% всієї продукції, що закуповується. У результаті будь-яке зростання цін на молоко та м’ясо неминуче відіб’ється і на асортименті «шведських столів» та на цінах на відпочинок.

Турецькі представники аграрної галузі заявляють, що вже до листопада ціни невідворотно зростуть. Як заявив Сенсер Солакоглу, президент Асоціації скотарів молочного, м’ясного та племінного скотарів (TÜSEDAD), прогнозується дуже інтенсивне зростання цін на м’ясо та молоко: «Витрати зростають з кожним днем. У жовтні-листопаді і м’ясо, і молоко буде збільшено як мінімум на 30-35%. Ціни але це мінімум — ціни можуть злетіти набагато вище».