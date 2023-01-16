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ТуреччинаТуризм

Туристи заповнили пляжі Анталії: На головному турецькому курорті встановилася аномально тепла погода

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи заповнили пляжі Анталії: На головному турецькому курорті встановилася аномально тепла погода

Пляжі Анталії (Туреччина) заповнилися туристами, яким представилася унікальна нагода скупатися в морі в січні та позасмагати на теплому піску.

На головному турецькому курорті встановилася аномально тепла погода, яка прийшла на зміну зливам та штормам. Температура повітря минулими вихідними піднялася до +18°C, а води — до +16°C.

Співробітники міських комунальних служб відновили пошкоджену штормом пляжну інфраструктуру.

Туристи відзначають цікавий погодний контраст: гірська гряда Торос поблизу узбережжя Анталії вкрита снігом, і це незвичайно виглядає на тлі заповнених відпочиваючими пляжів.

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