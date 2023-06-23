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Туристи в Анталії встановили одразу 2 рекорди за один день

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині тріумфують: в Анталії оголошено вражаючі дані щодо турпотоку

Перші туристичні рекорди літнього сезону 2023 року почали фіксувати курорти Туреччини. Так, в Анталії туристи встановили одразу 2 рекорди за один день.

Йдеться про кількість туристів, які прибули до міста повітряним транспортом, а також за кількістю літаків. Про це турецькій пресі прозвітував губернатор курорту Ерсін Язиджі.

Він оголосив, що Анталією було побито новий рекорд за кількістю іноземних туристів, які прибули до міста повітряним транспортом. В один день на курорт прибуло 86 тисяч 278 осіб.

«Ми побили рекорд із прибуття туристів. До наших аеропортів прибуло 86 тисяч 278 іноземних пасажирів. Того ж дня ми побили рекорд, прильотами і вильотами — всього за день було обслужено 1081 літак», – заявив губернатор.

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