Туристи в аеропорту Стамбула вражаються, дізнавшись із чого там зроблено картини

Аеропорт Стамбула зустрів іноземну туристку оригінальною виставкою картин. Щоправда, коли вона дізналася, які матеріали стали основою створення портретних шедеврів, залишилася шокованою. Про це вона розповіла у своєму блозі.

Уточнювалося, що виставка під назвою «Нульова точка», представлена десятьма картинами у залах очікування, — це творіння турецької художниці Деніз Сагдич. Основні матеріали для створення шедеврів – сміття та відходи, зібрані в аеропорту Стамбула: картонні пакети та бирки, шматки одягу, дроти, пляшки, банки та кришки від газування, повітряні кулі, мікрочіпи, гудзики, сміттєві мішки, гумові рукавички, серветки, стара уніформа співробітників та ін.

«Напевно, кожен з вас хоч раз щось залишав в аеропорту, будь то шапка, шарф, рукавички або зарядні пристрої від телефону. Багато людей, щоб уникнути переваги валізи в прямому розумінні викидають з неї непотрібні речі, серед яких може бути не тільки одяг, а й різні пакети, пляшки та інші предмети, при цьому не замислюючись про їх долю і про те, яку шкоду такі дії можуть завдати природі», – висловилася мандрівниця, яка відвідала виставку. Головна мета заходу – показати важливість стійкості та екологічності у світі.

Довідка: Деніз Сагдич – 41-річна турецька художниця, яка народилася в Мерсіні. Відома нетрадиційним поглядом на мистецтво. Зокрема, створювала твори із джинсової тканини. Її роботи здобули високу оцінку критиків.