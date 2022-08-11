Вибухи та пожежа в готелі Туреччини: туристи рятувалися втечею із 5-зіркового готелю.

НП, що налякала туристів та місцевих жителів, сталася на турецькому курорті Манавгат у районі Соргун. Глибокої ночі в п’ятизірковому готелі, назва якого місцева преса не наводить, спалахнув пляжний ресторан. Як запевняють туристи, які рятувалися втечею з готелю, пожежа була настільки сильною, що навіть почалися вибухи, а самі відпочиваючі рятувалися втечею. Очевидно, здетонували газові балони на кухні. Місцеві ж боялися, що вогонь перекинеться на реліктовий сосновий ліс, що оточує готель. На щастя, НП обійшлося без жертв.

Подробиці, представлені в турецьких ЗМІ, такі: спалах розпочався близько 2 години ночі в пляжному ресторані 5* готелю. Як розповіли туристи, що рятувалися втечею, було чути кілька вибухів. Місцеві жителі швидко викликали рятувальні служби, побоюючись, що полум’я перекинеться на розташований поруч заповідник — реліктовий сосновий гай Соргун, розташований зовсім недалеко від готелю та в небезпечній близькості від бару та ресторану, охоплених полум’ям.

На щастя, як пишуть турецькі ЗМІ, полум’я не виплеснулося на ліс, вогонь вдалося загасити за кілька годин. Будівля пляжного ресторану повністю вигоріла, все начиння і матеріали стали непридатними. Однак, оскільки ресторан знаходився на відстані від основної будівлі готелю, то сам готель не постраждав, а туристів повернено у свої номери.

На місце пожежі прибула слідча група командування жандармерії округу Манавгат на місці злочину. Розслідуються причини виникнення пожежі та «вибухи», які чули туристи. Імовірність, що їх причиною стали різноманітні вогненебезпечні матеріали для приготування їжі.