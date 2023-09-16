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ТуреччинаТуризм

Туристи потрапили під каменепад на популярні пам’ятки в Туреччині

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи потрапили під каменепад на популярні пам'ятки в Туреччині

П’ятеро туристів постраждали внаслідок НП на популярній пам’ятці в Туреччині.

У національному парку Сакликент, де розташована найдовша ущелина Туреччини, часто відвідувана туристами, стався каменепад. Його результатом стали “травми, паніка та жах”, повідомляє Turizm Ajansi.

Надзвичайна подія сталася опівдні, коли в нацпарку було повно людей. Шматки каменю повалилися зі схилу гори з незрозумілих причин. Внаслідок інциденту серйозно постраждали п’ять туристів – їх на швидкій допомозі доправили до лікарні.

Національний парк Сакликент був заснований в 1996 році, він розташований в провінції Мугла, за 50 кілометрів від міста Фетхіє. Складається нацпарк із каньйону, який за свої розміри здобув популярність на весь світ.

Каньйон Сакликент визнаний найдовшим і найглибшим каньйоном Туреччини і другим за величиною каньйоном у Європі. Його довжина складає 18 кілометрів, а висота на різних ділянках сягає 1000 метрів.

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