Туристку вигнали з рейсу у Стамбулі через алергію на горіхи

Іноземну туристку приголомшили після того, як її вигнали з рейсу в Стамбулі через алергію на горіхи. Понад те, знущання перевізника продовжилося: авіакомпанія спробувала стягнути із неї суму за перебронювання у вигляді близько 800 євро.

За інформацією The Mirror, дизайнер ювелірних прикрас із Лондона Ханна Олсен летіла рейсом турецького авіаперевізника Turkish Airlines із Манчестера (Великобританія) до Кейптауна (ПАР), коли її попросили залишити стикувальний рейс в аеропорту Стамбула. 36-річна жінка розповіла виданню, що лише попросила співробітників авіакомпанії прочитати список інгредієнтів на упаковці бортового харчування. Туристка побоювалася присутності у стравах горіхів, які могли викликати в неї нудоту, свербіж та дискомфорт.

Після її прохання бортпровідники принесли мандрівниці документ та рекомендували його підписати. Цим папером авіакомпанія знімала з себе відповідальність за життя та здоров’я пасажирки. «Вони сказали, що я маю підписати спеціальну форму, яка означала, що я беру на себе відповідальність за себе та своє здоров’я в літаку, якщо щось трапиться. Насправді, це був чистий аркуш паперу, а не якась форма», — обурилася туристка і відмовилася писати заяву. Щоб не виникло проблем, пасажирка повідомила стюардес, що не їстиме — так її алергія точно не проявиться під час перельоту. Проте за 10 хвилин бортпровідники повернулися і відповіли мандрівниці, що пілот літака відмовляється брати її на борт. “Я дуже засмутилася, це було ніяково і нелюдяно”, – зазначила жінка.

Туристку справді зняли з літака та залишили у Стамбулі, за тисячі кілометрів від дому, не надавши жодного вибору для перельоту до кінцевого пункту призначення. Єдине, що запропонувала авіакомпанія – заплатити за номер у готелі в аеропорту з власної кишені.

Далі співрозмовниця зазначила, що авіакомпанія Turkish Airlines також намагалася стягнути з неї суму, що дорівнює 800 євро, щоб перебронювати туристку на рейс з вильотом наступного дня. Її також попросили підписати другий аркуш паперу. Інцидент із вильотом зі Стамбула закінчився тим, що в результаті туристці перебронювали місце на наступний рейс безкоштовно, але, за її словами, ця ситуація сильно вплине на її подорожі в майбутньому: «Я ніколи більше не розповім льотному екіпажу про мою алергію, оскільки це було дуже травмуюче».

Представник Turkish Airlines підготував для пасажирки наступну відповідь: «Ми обговорили це питання з нашим відділом роботи з клієнтами, і нам повідомили, що наш пасажир вже (залишив) особистий відгук через нашу форму зворотного зв’язку. Після цього наші уповноважені підрозділи оцінили справу у всіх аспектах відповідно до нашої політики розслідування, здійснили всі необхідні дії та поінформували нашого пасажира про висновок».