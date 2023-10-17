Всі розділи
ГоловнаМедицинаТуристка зробила в Туреччині пластичну операцію та померла у своєму готелі
МедицинаТуреччинаТуризм

Туристка зробила в Туреччині пластичну операцію та померла у своєму готелі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

Розслідування щодо ще однієї жертви пластичної хірургії розпочалося у Стамбулі. Причиною цього стала туристка з Ірландії, яка зробила в Туреччині пластичну операцію та померла у своєму готелі. Нагадаємо, що останнім часом багато іноземців, включаючи росіян, їздять до Туреччини в медичні тури, але вони виявилися настільки небезпечними, що британська влада офіційно рекомендувала своїм громадянам.

Як повідомляє Turizm Ajansi, туристка з Ірландії Аннетта Барбара Родер приїхала до Стамбула «підтягнути щоки та руки» за домовленістю з місцевим лікарем. Вона прибула до Стамбула 2 жовтня і оселилася в готелі в Багджіларі. Операцію передбачалося зробити у приватній клініці у Султангазі.

Як додає видання, сама операція пройшла благополучно. Проте за шість днів після медичного втручання туристці різко стало погано. Її доправили до лікарні, але врятувати ірландку не вдалося – вона померла, незважаючи на всі зусилля медиків.

Тіло туристки доставили до закладу судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті. Щодо лікаря та лікарні, які проводили процедуру, було розпочато розслідування.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Названо 10 міст Європи з найдешевшою вуличною їжею

Велика Британія
Для туристів, які люблять гастрономічні пригоди, але не бажають...

Відпочинок в Анталії для туристів став вологим

Туреччина
Висока вологість вечорами, сильний вітер і погода лише трохи...

У Японії сумоїстів зняли з авіарейсу через надмірну вагу

Туризм
Авіакомпанії Japan Airlines довелося виконати додатковий рейс через сумоїстів,...

Німеччина повертає стаціонарний контроль на кордонах з кількома країнами ЄС

Німеччина
Після тривалих вагань уряд Німеччини вирішив повернути стаціонарні прикордонні...

У Австралії чоловік побився з кенгуру, який взяв у заручники його собаку: відео

Австралія
Відеозапис дивної сутички чоловіка з кенгуру, який узяв у...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму