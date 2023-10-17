Туристка зробила в Туреччині пластичну операцію та померла у своєму готелі

Розслідування щодо ще однієї жертви пластичної хірургії розпочалося у Стамбулі. Причиною цього стала туристка з Ірландії, яка зробила в Туреччині пластичну операцію та померла у своєму готелі. Нагадаємо, що останнім часом багато іноземців, включаючи росіян, їздять до Туреччини в медичні тури, але вони виявилися настільки небезпечними, що британська влада офіційно рекомендувала своїм громадянам.

Як повідомляє Turizm Ajansi, туристка з Ірландії Аннетта Барбара Родер приїхала до Стамбула «підтягнути щоки та руки» за домовленістю з місцевим лікарем. Вона прибула до Стамбула 2 жовтня і оселилася в готелі в Багджіларі. Операцію передбачалося зробити у приватній клініці у Султангазі.

Як додає видання, сама операція пройшла благополучно. Проте за шість днів після медичного втручання туристці різко стало погано. Її доправили до лікарні, але врятувати ірландку не вдалося – вона померла, незважаючи на всі зусилля медиків.

Тіло туристки доставили до закладу судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті. Щодо лікаря та лікарні, які проводили процедуру, було розпочато розслідування.