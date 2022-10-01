Туристка, що відпочивала в Туреччині, повернулася на батьківщину паралізованою

Під час відпочинку в Туреччині іноземна туристка разом зі своїм сином перекинулася на баггі (спортивний автомобіль для перегонів по пересіченій місцевості) під час сафарі та отримала пошкодження спини. На батьківщину, до Великобританії, любителька екстремального відпочинку, повернулася паралізованою, повідомив The Sun.

Нагадаємо, що під час минулого літа в Туреччині фіксувалося безліч аварій під час сафарі, що навіть призвело до публічних закликів до влади вжити заходів проти нелегальних організаторів таких екскурсій. Подробиці читайте у матеріалі «Вбивчі екскурсії в Туреччині з безліччю загиблих туристів обурили туризм».

Цього разу хронологія трагедії була такою: 30-річна британська туристка вирушила на відпочинок до популярної курортної провінції Анталія разом зі своїм 10-річним сином. Під час поїздки на баггі горами мандрівниця втратила керування та потрапила в аварію. Після підйому на крутий пагорб бездоріжжям мандрівниця не зуміла вивернути кермо, і транспортний засіб впав з 50-метрової скелі.

Після інциденту жінка вижила, але лікарі констатували у неї перелом шести хребців та тазу, а також внутрішню кровотечу та незворотне ушкодження нерва в нижній частині спини. Рятувальники витягли постраждалу та доправили до лікарні. Протягом трьох тижнів вони боролися із наслідками аварії: робили дренаж легень та дві операції на хребті.

Відомо, що туристка вже повернулася до Великобританії та продовжує отримувати лікування у лікарні Ліверпуля. Однак, як повідомили медики, через отримані травми британка може залишитися інвалідом на все життя.