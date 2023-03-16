Всі розділи
ГоловнаТуреччинаТуристів в Анталії попередили про небезпеку, що насувається: на телефони розісланий «помаранчевий...
ТуреччинаТуризм

Туристів в Анталії попередили про небезпеку, що насувається: на телефони розісланий «помаранчевий код»

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

Відпочиваючих в Анталії туристів попередили про погодні катаклізми, що очікуються у четвер та п’ятницю, 16-17 березня. Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) також розіслало СМС-повідомлення з «помаранчевим» кодом погодної небезпеки на мобільні телефони мешканців курортного регіону.

Згідно з інформацією, у центральних та східних районах Анталії очікується зливи — 76-100 мм, тобто? величезний об’єм, що дорівнює 75-100 літрам води на квадратний метр. Окрім того, прогнозується дуже сильний вітер.

Такий інтенсивний дощ у комбінації з вітром здатний перетворити курортні вулиці на річки, паралізувати транспортне сполучення на дорогах, спричинити відключення світла. Крім того, за рясними опадами може бути повінь. Висока ймовірність появи гроз, граду, торнадо та зледеніння доріг. У гірських районах очікуються сильні снігопади та сильний вітер.

У заяві Регіонального управління «Остерігайтесь дуже сильних та зливних дощів в Анталії. Згідно з останніми оцінками, у четвер, 16.03.2023, зливи та грози розпочнуться вранці – обсяг становитиме 21-50 мм на кв. метр, а з полудня опади посиляться до 51-75 мм на кв. метр і через деякий час досягнуть піку – 76-100 мм на кв. метр із локальним сильним вітром. Стихія обрушиться на центральний та східний регіон», — йшлося у повідомленні.

Співробітники відомства закликали всіх виявляти обережність у ці два дні через капризи погоди. Окрім Анталії, зливи пройдуть в Іспарті та Бурдурі та посиляться біля Бучака, Чалкіччі, Агласуна.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Літній сезон у Туреччині може бути скасованим через нові землетруси

Наука
Геолог та вчений, член Турецької асоціації геологів-нафтовиків та Турецького...

Дорожчає турецький берег: відпочинок у Туреччині більше не буде дешевим

Готелі
За останній літній сезон у світі загалом став оживати...

Турецькі вчені: Анталія входить до зони ризику наступного землетрусу

Наука
«Чи входить Анталія до зони ризику наступного землетрусу?» -...

Усі курорти Анталії можуть бути зруйновані новим землетрусом: турецькі геофізики розкрили причину

Туреччина
Усі курорти головної провінції Анталії в Туреччині, де відпочиває...

Стало відомо, як землетруси в Туреччині позначаться на вартості квартир

Нерухомість
Після трагічних землетрусів, що обрушилися напередодні на Туреччину, туристи...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму