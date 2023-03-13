Туристів попередили про смертельну небезпеку на курортах Туреччини, яка притягує до себе жінок та дітей

На курортах Туреччини зовсім ховаючись існує одна смертельна небезпека, яка виглядає дуже привабливо і буквально притягує до себе жінок і дітей. Йдеться про кущі з ніжними білими або рожевими квітами, які у багатьох прикрашають собою території більшості готелів і буквально «ваблять» сфотографуватися в їхніх чагарниках або нарвати букет.

Олеандр, а саме так називається ця прекрасна рослина — дуже отруйна. Це повідомили, зокрема, місцеві експерти, закликавши туристів бути дуже і дуже обережними.

«Усі частини рослини – квіти, листя, деревина – містять молочний білий дуже отруйний сік. У цьому соку міститься олеандрин, який є токсичним серцевим глікозидом. Поряд із конессином він несе головну відповідальність за токсичність соку олеандру», – пояснили експерти. Вони додали, що сік олеандру при потраплянні всередину викликає сильні коліки, блювоту та діарею, а потім призводить до серйозних проблем у діяльності серця та центральної нервової системи.

«Серцеві глікозиди, що містяться в ньому, можуть викликати зупинку серця. Попадання соку олеандра у вічі може викликати сліпоту. Навіть аромат квітів може стати причиною виникнення головного болю. Навіть один листочок квітки небезпечний – може стати причиною найсильнішого отруєння і навіть призвести до смерті», – зазначають експерти. Менш фатальний, але теж вкрай неприємний наслідок — алергічна реакція, яка також можлива у тих, хто зриває квіти олеандру або ламає його гілки. Також експерти заявляють, що навіть сухі гілки олеандру не можна спалювати – дим від нього отруйний настільки, що навіть їжа на багатті з гілок олеандру стане небезпечною для здоров’я.

Тому обов’язково розкажіть про нього дітям і уважно стежте, щоб малюки не чіпали ці кущі і не рвали ці красиві, але такі небезпечні квіти. Якщо дитина навіть випадково з’їсть листя або квіти олеандра, наступного дня ніхто не зрозуміє, чому в нього болить живіт і він погано почувається, але наслідки можуть бути жахливими», – додають експерти.