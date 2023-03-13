Всі розділи
ГоловнаТуреччинаТуристів попередили про смертельну небезпеку на курортах Туреччини, яка притягує до себе...
ТуреччинаТуризм

Туристів попередили про смертельну небезпеку на курортах Туреччини, яка притягує до себе жінок та дітей

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів попередили про смертельну небезпеку на курортах Туреччини, яка притягує до себе жінок та дітей

На курортах Туреччини зовсім ховаючись існує одна смертельна небезпека, яка виглядає дуже привабливо і буквально притягує до себе жінок і дітей. Йдеться про кущі з ніжними білими або рожевими квітами, які у багатьох прикрашають собою території більшості готелів і буквально «ваблять» сфотографуватися в їхніх чагарниках або нарвати букет.

Олеандр, а саме так називається ця прекрасна рослина — дуже отруйна. Це повідомили, зокрема, місцеві експерти, закликавши туристів бути дуже і дуже обережними.

«Усі частини рослини – квіти, листя, деревина – містять молочний білий дуже отруйний сік. У цьому соку міститься олеандрин, який є токсичним серцевим глікозидом. Поряд із конессином він несе головну відповідальність за токсичність соку олеандру», – пояснили експерти. Вони додали, що сік олеандру при потраплянні всередину викликає сильні коліки, блювоту та діарею, а потім призводить до серйозних проблем у діяльності серця та центральної нервової системи.

«Серцеві глікозиди, що містяться в ньому, можуть викликати зупинку серця. Попадання соку олеандра у вічі може викликати сліпоту. Навіть аромат квітів може стати причиною виникнення головного болю. Навіть один листочок квітки небезпечний – може стати причиною найсильнішого отруєння і навіть призвести до смерті», – зазначають експерти. Менш фатальний, але теж вкрай неприємний наслідок — алергічна реакція, яка також можлива у тих, хто зриває квіти олеандру або ламає його гілки. Також експерти заявляють, що навіть сухі гілки олеандру не можна спалювати – дим від нього отруйний настільки, що навіть їжа на багатті з гілок олеандру стане небезпечною для здоров’я.

Тому обов’язково розкажіть про нього дітям і уважно стежте, щоб малюки не чіпали ці кущі і не рвали ці красиві, але такі небезпечні квіти. Якщо дитина навіть випадково з’їсть листя або квіти олеандра, наступного дня ніхто не зрозуміє, чому в нього болить живіт і він погано почувається, але наслідки можуть бути жахливими», – додають експерти.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму