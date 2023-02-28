Туристів попередили про небезпеку землетрусу на популярних курортах Туреччини

Геолог та вчений, член Турецької асоціації геологів-нафтовиків та Турецького національного комітету інженерної геології Окан Тюйсюз попередив туристів про небезпеку землетрусу на популярних курортах Туреччини.

За словами експерта, всього до небезпечних районів на лінії сейсмічного розлому входять 45 провінцій республіки. Так, до зони ризику наступного землетрусу потрапили затребувані у відпочиваючих напрямки — Ізмір, Мугла, Анталія, Стамбул.

При цьому він зазначив, що точне розташування більшості розломів невідоме, у зв’язку з чим передбачити конкретні місця, які перебувають у найбільшій небезпеці, складно.

Схожі прогнози публікує турецьке видання Son Dakika із посиланням на заяву турецьких геофізиків.

Фахівці наголошують, що курорти провінції Анталія перебувають у зоні ризику сейсмічного удару, який може статися найближчими роками. При цьому геофізики нагадали, що в минулому трагічні події, що спричинили людські жертви, вже траплялися там.

“Лінія розлому не рухалася протягом 500 років, але все може змінитись. За фактом це може бути сейсмічний розрив”, – розповів геофізик Байрам Алі Челтик.