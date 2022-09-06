Туристам запропонували перебиратися на зимівлю до Туреччини, у 5-зірковий готель на All Inclusive за 990 гривень на добу

У міру наближення важкої та лякаючої зими для німців, що пояснюється зростанням цін на природний газ, електрику, вугілля та дрова, а також цінами на продукти, що злетіли, Туреччина зосередилася на залучення німецьких пенсіонерів і активно пропонує їм перебиратися на зимівлю в турецькі 5-зіркові. обслуговуванням “все включено” за ціною всього 990 гривень (27 євро) на добу.

Як повідомили турецькі туристичні ЗМІ, у каталозі німецького туристичного агентства Lidl Reise, що входить у мережі продуктових дискаунтерів Lidl, з’явилися тури до зимової Туреччини вартістю всього 599 євро за 22 дні (близько 22 тис. гривень), тобто, саме по 27.2 євро на день (близько 990 гривень), включаючи переліт, проживання та харчування.

Найбільш просунуті продуктовою мережею пропозиції такі:

12-денний тур до 5-зіркового Side Crown Palace в Евренсекі (Манавгат, Анталія) з 25 листопада по 7 грудня 2022 року з системою обслуговування «все включено» обійдеться туристам у 43 євро на добу або 521 Євро за повний тур, включаючи переліт. 22-денний тур до 5-зіркового курортного готелю Castival у Сіді з 23 січня по 13 лютого 2023 року з тією ж системою обслуговування коштуватиме 621 євро або 28 євро на добу. За 7-денний відпочинок у теплому готелі Tusan у Кушадасі з 9 січня по 16 січня 2023 року за системою All Inclusive туристи заплатять 349 євро або 49 євро на добу.

Туреччина виграє серед інших альтернативних напрямів. Так, у зимовий період респубка пропонує відпочивальникам за низькою ціною цілих 152 готелі, тоді як іспанська Майорка – всього 42.

Тим часом у європейських країнах, переважно в Німеччині, деякі чиновники висловлювали варіанти про запровадження туристичних субсидій, які покриють частину витрат на зимівлю своїх громадян. Для цього обговорювалася грошова підтримка у вигляді від 300 до 500 євро, яку уряди надають сім’ям у межах заходів боротьби з газовою кризою. Проте економісти не схвалили таку пропозицію, оскільки відтік громадян із країни, навіть на час зими, сприятиме витрачанню грошей за кордоном, а не на батьківщині.