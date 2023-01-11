Туристам назвали наймальовничіше місце в Туреччині: як туди дістатися і коли краще відвідати

Одним із «наймальовничіших» сіл у Туреччині та найкращим туристичним напрямом у світі за версією Всесвітньої туристичної організації Організації Об’єднаних Націй (ЮНВТО) за підсумками 2022 року визнано село Бірги.

Організація щорічно складає список найкращих сіл світу. Цього разу переможцем у цій номінації стало село Бірги, яке знаходиться в Ізмірському районі Одеміш на узбережжі Егейського моря. Виникнення міста, за оцінками експертів, датується 750 роком до н.е.

Туреччина є практично меккою для закордонного відпочинку європейских мандрівників. У країні, розташованій на стику Європи та Азії, є пляжі, гори, культурні та історичні пам’ятники просто неба і ще багато неймовірних місць для вивчення.

Щоб потрапити до списку найкращих туристичних сіл, населеному населеному пункту необхідно довести, що його мешканці бережуть свою спадщину та навколишнє середовище, залучаючи при цьому туристів. Що й зробило село Бірги, витримавши конкуренцію серед 130 заявок із 57 країн.

«У Бірги є затінені деревами бруковані вулиці та традиційні будинки та споруди, збудовані у XII столітті. Мальовничий Біргі має легендарну історію поселення, що сягає 3.000 року до нашої ери», – заявлено на сайті Go Turkiye – офіційному путівнику Туреччини.

Бірги – батьківщина кількох цивілізацій, це мультикультурна структура зі своїми пам’ятниками та історичними будинками різних періодів. Багато туристів зупиняються у красивому селі, щоб відвідати неймовірний об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Ефес, який потрапив під захист організації у 2012 році.

Стародавнє місто Ефес відбиває багатовікову історію, починаючи з класичної грецької та закінчуючи Римською імперією. Захоплюючий дух Адріана був побудований до 138 року нашої ери для візиту імператора Адріана. Під час екскурсійної поїздки туристам розкажуть, що нинішнє турецьке село дуже давнє і було батьківщиною знаменитих греків, зокрема Гіппнакса та Геракліта.

Мандрівникам також слід заглянути в мечеть Улу, чудовий зразок громадянської архітектури XVIII століття, а після дня прогулянок можна відпочити в одному з кафе Бірги в тіні дерев та скуштувати апетитні страви місцевої кухні. Серед фірмових страв – суп кестирмі, тушковане м’ясо, салати з органічних трав та фаршировані цукіні. Туристи можуть відвідати Бірги у понеділок, коли у селі працює щотижневий ринок, де продаються місцеві продукти.

Кілька років тому силами Управління культури та туризму та столичного муніципалітету Ізміру було запущено проект Efeler Road, що представляє 500-кілометровий (310-мильний) пішохідний маршрут, який з’єднує села та плато, де жили найвідоміші лідери Егейського регіону Ефес, та старі села у горах Боздаглар та Айдин. На даний час регіон став дуже популярною точкою для зйомки турецьких серіалів та фільмів.

Як дістатися?

До села легко дістатися з великого туристичного міста Ізмір. Поїздка орендованим автомобілем або таксі займає близько двох годин. Якщо туристи прямують до прибережних районів Бодрума або Мармаріса з Ізміру, вони можуть легко зробити гачок до Бірги.

Коли краще їхати?

Влітку, а точніше в липні та серпні всі курортні регіони Туреччини завантажені туристами, тому найбільш вдалий час для відвідування села — осінь-весна. У цей час турецька погода втілює екскурсійні поїздки: у квітні, травні, вересні та жовтні стовпчик термометра тримається в середньому на позначці +20°C. Крім того, поза піковим сезоном вартість проживання буде більш вигідною.