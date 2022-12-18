Турист в Анталії просидів у номері готелю 2,5 роки, спричинивши шок у поліцейських

У курортному місті Анталія іноземний турист не виходив із готельного номера 2.5 року. Коли за стінкою несподівано стало тихо, за дзвінком адміністрації до нього налетіли поліцейські. Від побаченого правоохоронці впали в шок.

За даними видання Turizmajansi, термін дії паспорта та візи 57-річного Карі Патрі Лассі, громадянина Фінляндії, який проживав в апарт-готелі Kaleiçi Tabakhane Sokak в Анталії близько 4 років, минув уже досить давно.

Протягом 2.5 років він сидів у номері і в якийсь момент співробітники перестали чути звуки, які раніше долинали через двері. Подумали, що самітник помер, і викликали поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце, постукали у двері і зажадали пред’явити документи. Тут же в кімнаті пролунав галас. Як з’ясувалося пізніше, наляканий фін живий. Це з’ясувалося при його спробі уникнути зустрічі з правоохоронцями: він піднявся з балкона свого номера на дах і спробував ретируватися. В цей час на ньому був захисний шолом та тенісна ракетка. Проте втекти йому не вдалося. Троє поліцейських оточили мандрівника, що загостився в Туреччині, спустили на землю і доставили у відділення поліції. Для цього їм довелося пробиратися через шокуюче звалище, яке гість влаштував у номері.

Управитель апартаментами дав наступний коментар поліції: «Цей клієнт залишався у нас протягом 4 років. Спочатку він приїхав разом із другом. Однак його супутник повернувся до Фінляндії на початку цього місяця, а цей залишився. Я не бачив Лассі близько 2,5 років, тільки чув, що він тут. Він не виходив із номера. Минулого разу я запідозрив, що він мертвий, і зателефонував до поліції. Я стукав до нього в двері вдень і вночі, він не відповів. Він не видав жодного звуку. Коли прибула поліція, ми відчинили двері, увійшли і побачили, що він живий. З’ясувалося, що його віза прострочена приблизно на 2.5 роки, закінчився термін дії закордонного паспорта. Він постійно завдавав дискомфорту. Кімната перетворилася на звалище. Він співав ночами і дратував сусідів. Ця людина, громадянин Фінляндії, я не міг витягти її з кімнати. Не думаю, що він повернеться, т.к. термін дії його паспорта та візи минув. Сьогодні, коли поліція попросила показати документи, він спробував зникнути через дах».