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ТуреччинаТуризм

Турпотік до Анталії досяг допандемійного рівня

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Турпотік до Анталії досяг допандемійного рівня

Інформагентство Anadolu повідомляє, що у туристичній провінції Туреччини Анталії фіксується високий рівень турпотоку.

Так, з початку року загальна кількість іноземців, які прибули з початку року, перевищила 8,5 млн осіб. На думку глави Асоціації готельєрів Середземноморського регіону Туреччини (AKTOB) Еркана Ягджі, показники турпотоку наближаються до допандемійних: принаймні вони вже становлять 90–95% від турпотоку 2019 року.

Очікується, що до кінця року в Анталії буде встановлений черговий рекорд за кількістю туристів, що значно перевищуватиме допандемійний рівень — понад 12 млн доларів.

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