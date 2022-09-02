Турпотік до Анталії досяг допандемійного рівня

Інформагентство Anadolu повідомляє, що у туристичній провінції Туреччини Анталії фіксується високий рівень турпотоку.

Так, з початку року загальна кількість іноземців, які прибули з початку року, перевищила 8,5 млн осіб. На думку глави Асоціації готельєрів Середземноморського регіону Туреччини (AKTOB) Еркана Ягджі, показники турпотоку наближаються до допандемійних: принаймні вони вже становлять 90–95% від турпотоку 2019 року.

Очікується, що до кінця року в Анталії буде встановлений черговий рекорд за кількістю туристів, що значно перевищуватиме допандемійний рівень — понад 12 млн доларів.