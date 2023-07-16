Турки в шоці від хитрості халявщиків: туристка з сім’єю безкоштовно користувалася готелем «все включено», і повідомила подробиці

Британська туристка стала героїнею скандального інциденту, в ході якого вона разом зі своїми дітьми незаконно проникла в розкішний готель, що працює за системою «все включено» в Туреччині, та неодноразово користувалася його послугами. Одкровення туристки-злодійки в TikTok про її безкоштовний відпочинок та шикарне харчування в турецькому готелі на «все включено» процитували шоковані турецькі туристичні ЗМІ.

Уточнювалося, що 39-річна Роксана Бальчюнас разом із двома дітьми, 13 та 6 років, провела нелегальну відпустку у готелі Ramada Hotel & Suites у Кушадасах, скориставшись своїми старими браслетами. Раніше, у травні, вона вже зупинялася в цьому готелі, і після повернення до Великобританії подумала, що зможе знову скористатися ними для доступу на територію готелю, басейну та ресторану. Туристка-халявниця також припустила, що несподіваним візитом зможе здивувати свою матір, яка в цей час саме там відпочивала.

Відчайдушна мандрівниця забронювала новий номер у тому ж готелі на 7 липня, але сама з дітьми прилетіла тижнем раніше, зняла недорогі апартаменти за 10 хвилин ходьби від готелю та скористалася тими ж браслетами, що й під час першої поїздки, щоб потрапити до п’ятизіркового готелю. Весь тиждень туристка та її діти безкоштовно харчувалися на «шведському столі», їли морозиво, насолоджувалися напоями та відпочивали у басейні готелю.

У ролику, опублікованому особисто задоволеною британкою в TikTok 12 липня, аферистка зізналася: «Можете називати мене злодійкою скільки завгодно, але я насолоджувалася їжею та напоями протягом тижня». Вона також зазначила, що під час нелегального перебування вони з’їли та випили набагато більше, ніж під час офіційного перебування у готелі, за який заплатили.

Сама туристка стверджувала, що її сім’я щомісяця відпочиває в розкішних готелях 4* та 5* з обслуговуванням «все включено» і успіх точно посміхнувся їм, оскільки під час повторного перебування в готелі браслети, які вони використовували, були того ж кольору, що під час першого перебування. Завдяки цьому ніхто не міг їх зупинити.

«Моя мама забронювала свою відпустку лише тиждень тому, в останню хвилину. Я підказала їй цей готель, і коли знайшла наші травневі браслети, я подумала: «Це здорово». Я просто балувалася, говорячи дітям: «Ми підемо і поїмо їхню їжу». Спочатку я хотіла просто пожартувати з дітей, але потім ми це зробили. Я забронювала номер поряд, щоб піти та здивувати маму. Для проходу на територію я використовувала браслети і це спрацювало. Готель, в якому ми зупинялися, був чистим, але надто простим: коли ми їдемо у відпустку, ми завжди вибираємо чотиризіркові або п’ятизіркові готелі із системою «все включено». Вони (охорона) не перевірили браслети, коли ми вперше увійшли. Мій син сказав, що це було досить кумедно. Щоразу, коли ми щось їли, він казав: «Безкоштовні чіпси, безкоштовна їжа». Це зробило відпочинок ще більш захоплюючим, бо нам все було безкоштовно. Думаю, цього разу я з’їла більше, ніж минулого разу, коли ми платили за відпустку».

Відео британки, де вона вихвалялася своїм нелегальним перебуванням у готелі, набрало безліч лайків та коментарів. Туристка зазначила, що, розмістивши відео в TikTok, є ймовірність, що готель сам побачить його, і їй буде важко уникнути неприємностей.