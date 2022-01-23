Турки наполягають та просять туристів їсти яйця в готелях

Туристи повинні з’їдати в готелі хоча б одне яйце на день – таку заяву зробив турецький лікар Емін Канан в інтерв’ю Türkiye Turizm. Справа в тому, що не всі мандрівники їдуть виключно за пляжним відпочинком, багато хто після прибуття на курорт вирушає в виснажливі тури: походи, трекінг, каньйонінг, альпінізм, скелелазіння, скандинавська ходьба – а це потребує гарного здоров’я, сил та енергії.

За даними видання, щороку 5 мільйонів туристів, які проживають у 220 готелях, з’їдають 150 мільйонів яєць. Споживання цього продукту дуже поширене у всьому світі. За словами лікаря, вживання яєць – гарна звичка, особливо для літніх туристів, адже яйця неймовірно корисні та поживні, їх називають “їжею космонавта”: “Одне яйце великого та середнього розміру містить у середньому 72 ккал енергії, 6,3 грами якісного білка, 4,8 г жирів, з яких 1,6 г насичених, і 270 одиниць вітаміну А”.

Крім поживних речовин, курячі яйця містять такі біологічно активні компоненти, як лютеїн та зеаксантин, які відіграють важливу роль у здоров’ї очей та антиоксидантній захисній системі. Однак потрібно знати міру: рекомендується, щоб загальна кількість холестерину, яку людина приймає у щоденному раціоні, не перевищувала 300 мг. Так, одне велике яйце, а точніше його жовток, містить приблизно половину цієї норми. З іншого боку, лікар нагадав туристам, що рівень холестерину в крові залежить від кількості холестерину, що виробляється у печінці, а не від холестерину, що надходить із їжею. Таким чином, турки вимагають від відпочиваючих вживати яйця у будь-якому вигляді не лише вдома, а й на курорті.

Підіб’ємо підсумки: яйця, багаті білком, вітамінами, мінералами, лютеїном, зеаксантином і холіном, але частково з низьким вмістом насичених жирів та енергії, дуже поживні і не викликають негативного підвищення рівня холестерину в крові, як очікувалося.

За словами турецького лікаря, зв’язок між споживанням яєць та ризиком інфаркту та інсульту вивчався багатьма дослідниками. На сьогоднішній день великі та довгострокові дослідження показали, що люди, які споживають одне яйце на день, не мають підвищеного ризику інфаркту або інсульту. Туристи із серцевими захворюваннями та діабетом можуть обмежити споживання холестерину до трьох яєць на тиждень, щоб збалансувати рівень холестерину в крові, або харчуватися переважно яєчними білками у ресторані готелю.

Крім того, цей продукт зміцнює імунну систему, на ньому неможливо буде відпочити, де турист відновлює емоційне та фізичне здоров’я. Емін Канан зазначив, що яйця позитивно впливають на розвиток м’язів та кісток, захищають здоров’я очей, серця, підвищують рівень заліза в організмі та допомагають при проблемах із пам’яттю.