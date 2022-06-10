Туристи в Туреччині опинилися в пастці через неможливість оплати рахунку з лікарні

Пара туристів заявила, що вони були замкнені в Туреччині до тих пір, поки не зможуть сплатити свої медичні рахунки після надзвичайної ситуації, яка з ними сталася. За даними Еxpress, пара британців відпочивала у Сіді, коли стався інцидент.

Під час безтурботного двотижневого відпочинку у курортному готелі чоловікові стало погано. Його доставили в реанімацію, де з’ясувалося, що має кровотечу в легенях. Коли лікарі зробили все необхідне, туристові дозволили вилетіти додому, щоби продовжити лікування. Проте є проблема: вони не можуть зробити це доти, доки не буде сплачено рахунок за лікування пацієнта в турецькій лікарні.

Перед тим, як летіти у відпустку, пара оформила страховку, проте супутниця чоловіка стверджувала, що компанія відмовляється оплачувати весь рахунок. Небайдужі почали відправляти гроші туристам, що застрягли в пастці. У результаті відпочивальникам вдалося зібрати більше у гривневому еквіваленті 55 тис., щоб повернутися додому до Великобританії із кошмарної поїздки.

«Через кілька днів, 16 травня, Сол (чоловік) почав скаржитися на біль у спині, який, на нашу думку, був пов’язаний з готельним ліжком. Протягом наступних кількох днів цей біль лише посилився, і ми попросили менеджера готелю організувати зустріч із лікарем. Але після опису його симптомів прибула швидка допомога, щоби забрати чоловіка на аналізи», – розповіла жінка.

У лікарні туристу провели сканування, яке показало, що має кров у легенях. Потім його перевезли машиною швидкої допомоги за 136 км до лікарні Анталії для лікування.

«Лікування в лікарні було фантастичним, і кілька днів тому Солу дали дозвіл летіти назад до Белфасту з киснем, щоб він міг отримати подальше лікування в Королівській лікарні, оскільки він, ймовірно, потребуватиме його ще шість місяців. Однак наші проблеми виникли, коли ми намагалися оплатити наші медичні рахунки страховою компанією, яка була не дуже корисною», – додала мандрівниця, зазначивши, що представник страхової компанії заявив їй, що вони сплатять лише половину рахунку.

Вона додала, що з часом медичний рахунок ставав «дедалі більше». Тепер пара боїться, що вони можуть застрягти у Туреччині ще на кілька місяців, якщо вони не зможуть сплатити за медичний рахунок. «У мене вдома є син, якого я мала побачити два тижні тому, і я не знаю, коли побачу його наступного разу», – поскаржилася туристка.

Друг туристки створив сторінку, щоб допомогти парі зібрати необхідну суму, яку вони повинні були заплатити за медпослуги. Станом на ранок 8 червня 381 людина зробила пожертвування. Таким чином пара зібрала трохи менше ніж половину потрібної суми. Жінка поскаржилася, що не знає, що робитиме, якщо всю суму зібрати не вдасться.