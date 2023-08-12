Турецький туристичний сезон: Чому туристи не хочуть витрачати гроші

Ситуація з туристичним сезоном у Туреччині стала об’єктом уваги місцевих медіа. Незважаючи на кількість туристів, що збільшується, їх фактичні витрати зменшилися. Незважаючи на інфляцію турецької ліри, що швидко зростає, що робить Туреччину більш доступним місцем для європейських відвідувачів, туристи, здається, стали більш економними, обираючи “все включено” і, як зазначають місцеві експерти, вони “перестали носити з собою багато готівки”.

Європейські аналітики зазначають, що багато європейців обирають Туреччину для відпочинку через її нижчі витрати, але при цьому самі туристи скаржаться на швидке зростання цін у країні.

“Знецінювання турецької ліри зробило країну відносно недорогим напрямком для багатьох іноземних відвідувачів. За останній рік турецька ліра впала на 40% щодо євро”, – кажуть європейські експерти, цитуючи думку своїх туристів: “У Парижі за 7-8 євро важко поїсти, водночас час як тут обід коштуватиме 3 євро”.

Проте, здається, навіть ці 3 євро викликають у туристів стримування витрат. Багато підприємців підкреслюють, що туристи, які приїжджають до Туреччини, зараз витрачають менше грошей, оскільки ціни в туристичних районах зростають швидше внаслідок інфляції. “Зазвичай туристи віддають перевагу готелям із системою “все включено” і беруть із собою зовсім небагато грошей”, – заявили, наприклад, представники британського туроператора Jet2.