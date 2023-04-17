Турецький туроператор повідомив про великі проблеми з літаками з Росії

Турецький туроператор Pegas Touristik турбується про останні події, що відбуваються на російському туристичному ринку, та усвідомлює наявність великих проблем із літаками з Росії. Про це Tourism Current розповів координатор Pegas Touristik Орхан Санкар.

За його словами, через ембарго російські авіакомпанії використовують лише власні та застраховані літаки. “Виникають проблеми з постачанням палива для авіалайнерів під російським прапором”, – процитували його слова турецькі туристичні ЗМІ.

Санкар звернув увагу, що літаки з подвійною реєстрацією Бермудські острови–Росія не можуть літати за межі РФ. «Через санкції виникають проблеми з постачанням палива для літаків під російським прапором у Туреччині. Літаки здійснюють технічну посадку в Сочі для дозаправки по дорозі назад. Це, у свою чергу, призводить до збільшення часу (на дорогу) та витрат. Компаніям під турецьким прапором також може бути заборонено продавати паливо у Росії. Літаки, які вилітають із РФ на технічний контроль і пройшли реєстрацію місцевих авіакомпаній, також не можуть літати до Росії», – пояснив він.

Проблема не лише з неможливістю вильоту, а й з технічним обслуговуванням повітряних суден. Через західні санкції, накладені на російський авіасектор, літаки авіакомпаній Airbus і Boeing відчувають брак технічного обслуговування та запчастин.

Нещодавні трагічні події, що відбулися в Туреччині, далися взнаки на потоці туристів в республіку. Співрозмовник із жалем констатував, що «Туреччина програла квітень та травень Таїланду, Дубаї, В’єтнаму, Кубі, Венесуелі та Єгипту». За його словами, зараз туризм зазнає сезонної нестачі персоналу в готелях через землетрус, та й ціни на готелі в Туреччині високі.

«Ця ситуація відбивається на продажах турів до Таїланду, В’єтнаму та Єгипту, час польоту яких (з Росії) збігається з Туреччиною. В даний час щодня через різних туроператорів до Туреччини відбувається 10 тис. бронювань, але вони охоплюють період до 28 квітня та травень – туристи користуються перевагами раннього бронювання. Але загалом квітень та травень будуть дуже слабкими за продажами, і це будуть втрачені місяці для нас. На жаль, ми втратили цей період через вигідніші ціни та привабливі кліматичні умови в Таїланді, Дубаї, В’єтнамі, Кубі, Венесуелі та Єгипті», – додав представник Pegas Touristik.

Водночас він зазначив, що туристична провінція Анталія та інші прибережні райони зберігають мету залучити 6 млн туристів із Росії, але через брак літаків на ринку перевезень ймовірність досягнення цієї цифри цього року вже не здається реальною. Добре, якщо в цій ситуації приїде 3 млн, зауважив експерт і висловив надію на швидке збільшення кількості авіалайнерів для перевезення російських відпочиваючих.