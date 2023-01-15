Всі розділи
ГоловнаLifeStyleТурецький готель кинув американську кіностудію
LifeStyleГотеліТуреччина

Турецький готель кинув американську кіностудію

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турецький готель кинув американську кіностудію

Не тільки європейські туристи «попадаються» на невідповідність рекламної зйомки турецьких готелів для каталогів і сайтів з непривабливою реальністю: скандал, вартістю близько 540 тис. гривень (в еквіваленті) назрів між голлівудським режисером та одним із готелів Кушадаси. Причина – заброньований для зйомок готель насправді «повністю відрізняється від зображень, використаних на сайті готелю».

Як пояснюють турецькі ЗМІ, йдеться про частину зйомок фільму «Справа незнайомців» з Джоном Малковичем, Омаром Сі та Надін Лабакі, яка мала пройти в Туреччині найближчими місяцями. Продюсерська компанія домовилася з кінокомпанією про зйомки в Туреччині і, зокрема, забронювала для знімальної групи з 40 осіб готель у Кушадасі.

Однак коли представник продюсерської компанії прибув у готель перед зйомками, він був приголомшений і шокований: насправді «запущений готель» не мав нічого спільного із зображеннями, якими він рекламувався на сайті.

У результаті розгорівся скандал: продюсер вимагав повернути 278 тисяч лір, сплачених за готель – це десь близько 540 тисяч гривень. Проте «добровільно» відшкодування він не отримав. Тоді продюсер заявив про обман у поліцію. Розслідування інциденту, як запевняють турецькі ЗМІ, розпочато.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму