Турецький готель кинув американську кіностудію

Не тільки європейські туристи «попадаються» на невідповідність рекламної зйомки турецьких готелів для каталогів і сайтів з непривабливою реальністю: скандал, вартістю близько 540 тис. гривень (в еквіваленті) назрів між голлівудським режисером та одним із готелів Кушадаси. Причина – заброньований для зйомок готель насправді «повністю відрізняється від зображень, використаних на сайті готелю».

Як пояснюють турецькі ЗМІ, йдеться про частину зйомок фільму «Справа незнайомців» з Джоном Малковичем, Омаром Сі та Надін Лабакі, яка мала пройти в Туреччині найближчими місяцями. Продюсерська компанія домовилася з кінокомпанією про зйомки в Туреччині і, зокрема, забронювала для знімальної групи з 40 осіб готель у Кушадасі.

Однак коли представник продюсерської компанії прибув у готель перед зйомками, він був приголомшений і шокований: насправді «запущений готель» не мав нічого спільного із зображеннями, якими він рекламувався на сайті.

У результаті розгорівся скандал: продюсер вимагав повернути 278 тисяч лір, сплачених за готель – це десь близько 540 тисяч гривень. Проте «добровільно» відшкодування він не отримав. Тоді продюсер заявив про обман у поліцію. Розслідування інциденту, як запевняють турецькі ЗМІ, розпочато.