Турецькі готелі знайшли винуватців у провальному сезоні

Зростання цін у турецьких готелях загострило проблеми з нелегальним приватним сектором. Судячи з виступів профільних асоціацій та окремих готельєрів, можна сказати, що турецькі готелі знайшли винуватця в провальному сезоні: ними виявилися іноземці, які оселилися в країні. Як запевняють турецькі експерти, вони охоче здають будинки в оренду співвітчизникам, у результаті країна недоотримує податків, а готелі туристів. Причому таких будинків не менше ніж 30 тис. Готельєри закликають виявити таких «безвідповідальних квартироздатників» і як мінімум обкласти їх податком.

Як заявили в турецьких ЗМІ, плани сектору туризму в 60 млн. туристів з доходом не нижче 56 млрд. доларів, схоже, не виправдаються. Туризм «переживає важкі часи з погляду доходів», оскільки заповнюваність готелів залишається лише на рівні 50-60%, причому найбільших курортах, як-от Бодрум і Анталія. Вже очевидно, що липень, який традиційно був найбільш завантаженим на курортах місяців, очікувань не виправдав.

Фахівці з туризму, які втратили «велику частину пирога», знайшли і винного — вони заявляють, що через «екстремальне» зростання цін у готелях, туристи почали активно віддавати перевагу приватному сектору, причому не лише внутрішні туристи, а й іноземці. Готелі скаржаться, що кількість незареєстрованих будинків та вілл, а також житла, що здається через сервіс Airbnb, «завдає шкоди сектору». Як підрахували в Асоціації готельєрів Туреччини (TÜROB), середня кількість Airbnb та незареєстрованих будинків оцінюється приблизно у 25 000-30 тисяч. Особливо багато їх у Стамбулі та Анталії – додають експерти.

«За фактом кількість туристів, які в’їжджають з-за кордону, зростає, але готелі їх не бачать. Заповнення готелів не відповідає цифрам в’їзду. Причина цього – Airbnb та незареєстрованими місцями розміщення туристів», – заявив, наприклад, один з учасників асоціації, Директор з продажу та маркетингу готелів Elite World Hotels та Емель Елік Безароглу. При цьому він наголосив, що незареєстрований приватний сектор «викликає проблеми як з погляду безпеки, так і з погляду оподаткування.

«Кожна деталь у туристичному секторі, з погляду податків, зайнятості та витрат, виконується відповідно до офіційних процедур. Ось чому наші ціни, звичайно, трохи вищі. Це пов’язано з видатками», – заявив він. Але туристи звичайно ж шукають зручніші способи.

Його підтримав генеральний директор Divan Group Мурат Томрук: «Наші ціни зросли через витрати. Це негативно позначилося на заповнюваності готелів. У результаті наші готелі у Бодрумі заповнюються на 20%. Ми бачимо, що туристи, що прибувають, звернулися до більш дешевих рішень — туристи переходять до Airbnb і незареєстрованих місць як альтернатива». Причому пан Томрук підкреслив, що це «несумлінна конкуренція», яка, до того ж, може створити негативний імідж всій країні. «Якщо з туристом відбувається якась надзвичайна подія — вам ніхто не скаже, «це трапилося в цьому будинку чи в цьому готелі», всі казатимуть: «це трапилося в Туреччині». Причому в неконтрольованому середовищі набагато простіше зіткнутися з негативом», – заявив він.

Експерт додав, що проблеми з Airbnb є і за кордоном. «Це неможливо заборонити повністю, але там значно більше перевірок і значно більше реєстрації. Це важливо принаймні з погляду безпеки, гігієни та оподаткування».

Свою думку висловив і голова Prontotour Алі Онаран: «Передусім, звичайно, ця ситуація негативно впливає на туристичний бізнес платників податків, які інвестують у регіон. У той час як туристичні об’єкти, пов’язані з Міністерством, роблять свій внесок, сплачуючи податки — які в тому числі йдуть на рекламу туризму в Туреччині — нелегальний бізнес приносить нам проблеми із зайнятістю, безпекою та гігієною. Не можна допускати умов, які створюватимуть недобросовісну конкуренцію». Деякі готельєри взагалі зайняли категоричну позицію, заявивши, що Airbnb та аналогічні йому сервіси не можна допускати на туристичні курорти. З такою думкою виступив Шебнем Акман Балта, партнер-засновник Sanitas SPA & Wellness та власник туристичного агентства Medulux Health & Travel: «Щоб не допустити зростання Airbnb, необхідно контролювати ліцензування подобової оренди і навіть стежити за тим, щоб їх не здавали в туристичних регіонах . Інакше я думаю, що криза, яку доведеться пережити готелям верхнього сегменту, зміститься і у бік 4-зіркових готелів».

Нагадаємо, що це далеко не перший виступ готельєрів. З обуреною заявою: “Вони крадуть у нас туристів”, – на сторінках турецького видання Turizm Gazetesi і раніше виступали представники турецького турбізнесу. «Іноземці конкурують із нами, не обкладаючись жодними податками, діючи «в чорну». Росіяни, німці, англійці купують будинки в Аланії і здають їх щодня та щотижня за високою ціною. При цьому вони не платять Туреччині жодної копійки податків, а заробляють великі гроші. Крадіжка клієнтів готелів, які сплачують податки, є ганебним злочином», – заявив віце-президент Фонду сприяння туризму Аланії (ALTAV) та Асоціації туристичних операторів Аланії (ALTID) Мехмет Дахаоглу. Він закликав до введення обмежень на сайті онлайн-оренди нерухомості та загалом до боротьби проти «крадіжки клієнта». Подробиці читайте тут.