Турецькі готелі приголомшили туристів своєю заявою про наступне літо-2024

Турецькі готелі неминуче піднімуть ціну – такою заявою про наступне літо-2024 приголомшили туристів місцеві власники готелів. Так, як заявив у турецькій пресі Каан Кавалоглу, президент Середземноморської туристичної асоціації готельєрів та операторів (AKTOB), ціни в прибережних готелях Туреччини, особливо в Середземноморському регіоні, неминуче зростуть у 2024 році, «хоч і не так сильно, як цього року».

Він правда запевнив, що “це не повинно призвести до втрати їх конкурентоспроможності”, але при врахуванні зазначеного зростання цін ця заява викликає сумніви.

«Як готельєри, здається, що ми орієнтовно піднімемо ціни у 2024 році на 15-20% у євро», – заявив він, додавши, що цього сезону з підйомом цін готельєри зуміли відіграти 40% втрат від зростання курсу євро.

Щоправда далі Кавалоглу недвозначно додав, що не очікує «збільшення чисельності туристів у 2024 році». Як генератори зростання турки заявили ринки країн Скандинавії, «міць британського та польського ринків», а також Німеччини.