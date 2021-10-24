Турецький готель визнаний винним в загибелі 12-річної туристки

Директор готелю Sunhill в турецькому Бодрумі несе основну вину за загибель 12-річної російської туристки Аліси Адамової в басейні, так як він не вжив заходів щодо забезпечення безпеки гостей в своєму готелі. Таку заяву зробив турецький суд в Бодрумі. Він представив сторонам експертизу фахівців з техніки безпеки.

Нагадаємо, трагедія в готелі сталася в кінці серпня 2019 року – у дванадцятирічної туристки, що купається в басейні готелю, засмоктало руку в трубу. Йшлося про механізм, що «нагнітає» воду на водні гірки. Протягом десяти хвилин дівчинка не могла вирватися і спливти. У підсумку їй надати допомогу змогли занадто пізно – через день дівчинка померла в лікарні.

У звіті суду також вказується, що мама Аліси Адамової несе непряму провину за те, що дозволила дочці купатися в дорослому басейні і не здійснювала контроль. Російська сторона, за повідомленням РАПСІ, не згодна з цим рішенням. «Позиція експертів викликає здивування, тому що ніяких заборонних знаків біля басейну не було, Алісі було 12 років, вона кілька років з тренером займалася плаванням і брала участь в змаганнях», – прокоментувала виданню адвокат Оксана Гогунська, що представляє інтереси батьків загиблої.

За її словами, зазначений звіт, в частині висновків щодо матері загиблої дівчинки, буде оскаржений. Наступне слухання призначено на грудень 2021 року.