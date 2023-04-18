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Туреччині передбачили валютний обвал: названо дату

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Дана відповідь, що чекає на українських туристів у Туреччині після обвалу турецької ліри

Валютний обвал пророкували Туреччині і навіть названо дату. Турецькі ЗМІ передають прогноз, який представив американський інвестиційний банк JPMorgan. За його даними, турецька ліра може «швидко знецінитися одразу після виборів».

Йдеться про вибори президента Туреччини 14 травня. Американські експерти запевняють, що після виборів ліра може швидко знецінитись. У результаті 1 долар може наблизитись до 30 TL. Також турки процитували Reuters, джерела якого заявили, що вибори також є поворотним моментом для іноземних інвесторів.

При цьому, нагадаємо, турсектор у Туреччині і так перебуває «в перших рядах» небувалої інфляції. Ціни в готелях та ресторанах Туреччини піднялися майже на 75% минулого року. Таку статистику представили в турецьких ЗМІ, посилаючись на інфляцію за лютий 2023 року, які опублікував Турецький статистичний інститут (TUIK) – аналог нашого Росстату.

Згідно з цими цифрами, зростання цін у середньому склало 55.18% до минулого року, а до минулого місяця ціни зросли на 3.15%. При цьому в таблиці річного коефіцієнта зміни за основними групами витрат Індексу споживчих цін (ІСЦ), де враховуються всі життєво важливі галузі Туреччини, було показано, що в деяких сферах — і в тому числі в готельному бізнесі — інфляція значно вища. Подробиці читайте за цим посиланням.

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