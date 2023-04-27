Туреччина втратила головну перевагу: туристам вона стала нецікавою

Туреччина втратила головну перевагу – висока інфляція в країні знищила її «головну конкурентну зброю» – можливість тримати низькі ціни. У результаті турецький турбізнес заявляє, що Туреччина стає нецікавою європейським туристам, на яких місцевий турбізнес дуже розраховує.

«Туреччина, яка протягом багатьох років була найбільш конкурентоспроможною країною середземноморських страв за співвідношенням ціна-якість, останнім часом почала втрачати цю особливість. Причина, звичайно, у стані економіки країни», – повідомляє Turizm Guncel. Вони також додають, що велике зростання витрат, від енергії до продуктів харчування, від природного газу до витрат на персонал неминуче відбилося на цінах на готелі — витрати зросли більш ніж на чверть, після чого ті змушені піднімати ціни.

В результаті «ціни на готелі в Туреччині стали складними для європейських гостей, не кажучи вже про місцевих туристів». Це посилюється ще й проваленим сезоном раннього бронювання — у результаті Туреччину чекає важкий сезон «бронювань в останню хвилину», у якому буде велика конкуренція.

Що цікаво, не тільки європейські туристи обмірковують, чи не змінити їм Туреччину на Єгипет: самі турки можуть провести відпустку в 5-зірковому готелі тієї ж групи в Єгипті дешевше, ніж в Анталії, а тому виявляють великий інтерес до відпочинку в Єгипті. Також внутрішній турецький турист зацікавився Чорногорією.

Також турецькі експерти оцінили й зміни на російському ринку, де, крім Єгипту, підвищеним попитом стали користуватися ОАЕ і Таїланд.

У Європі ситуація не краща. Як заявили місцеві туроператори, ціни Туреччини на європейському ринку зросли на 50%. При цьому в Європі інфляція становить 10-12%. Що також підштовхує споживача відмовитися від Туреччини та очікуване зростання кількості туристів під загрозою.

«Відновлення цінового балансу у туризмі залежить від зниження інфляції та забезпечення цінової стабільності», – додають турецькі експерти. Однак найближчим часом це навряд чи можна досягти.