Туреччина стала рекордсменом за кількістю заявок на шенгенську візу

Туреччина випередила Росію за кількістю заяв на шенгенську візу і стала найбільшим джерелом для Європи за кількістю заявок у 2022 році. У той час як від громадян Турецької Республіки надійшло понад 700 тис. звернень, Росія увійшла до трійки лідерів за кількістю відмов у в’їзді до країн ЄС.

Загальна кількість звернень за шенгеном, поданих минулого року, склала понад 7.5 млн. Це на 55% менше, ніж у докоподібному 2019 році, але все ж таки значно вище, ніж за останні два роки разом узяті.

Незважаючи на те, що Туреччина посіла перше місце в таблиці, кількість громадян, які звернулися по візи, скоротилася на 14% порівняно з 2019 роком. За словами Бесарта Байрамі, засновника порталу, головними факторами, що сприяли тому, що Туреччина стала найбільшим джерелом заяв на шенгенську візу, є скорочення потоку заявок з РФ на тлі санкцій, а не кількість турків, які бажають потрапити до країн Шенгенської угоди. Тим більше, що сподівання республіки на близьку угоду про безвізовий режим із країнами-членами Євросоюзу залишаються слабкими. Проте минулого року турків найбільше цікавили Німеччина, Греція та Франція.

Топ-5 країн-заявників на шенген за підсумками минулого року:

Туреччина – 778.409 заявок Росія – 687.239 заявок Індія – 671.928 заявок Марокко – 423 201 заявок Алжир – 392 053 заявок

Експерт також припустив, що в сезоні 2023 Росія опуститься ще нижче в таблиці. Щодо ще одного претендента на топ із видачі шенгенських віз — Китаю, то наступного року він може відтіснити Туреччину та зайняти її місце. “Хоча інтерес китайських туристів до відвідування Європи поки не такий, як до пандемії, в 2023 році кількість китайських туристів напевно збільшиться, і є шанс, що країна незабаром опиниться на першому місці в списку”, – пояснив Байрамі. А поки, згідно зі звітом, туристи з Піднебесної посіли лише 22 місце за кількістю заявок на шенген.