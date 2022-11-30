Туреччина претендує на лідерство за кількістю пляжів із «Блакитними прапорами»

Туреччина входить до трійки світових лідерів за кількістю пляжів, нагороджених сертифікатом “Блакитний прапор”.

«Блакитний прапор» – міжнародна нагорода, що вручається щорічно з 1987 року міжнародним Фондом екологічної освіти (FEE) пляжам та причалам, вода в яких відповідає високим стандартам якості та придатна для безпечного купання.

В даний час за кількістю пляжів, нагороджених сертифікатом «Блакитний прапор», Туреччина поступається лише Іспанії та Греції.

За даними Міністерства культури і туризму, у 2018 році у Туреччині знаком «Блакитний прапор» було відзначено 459 пляжів, у 2019 році – 463 пляжі, у 2020 році – 486 пляжів, у 2021 році – 519 пляжів. Цього року цей показник зріс до 531.

Число пляжів з «блакитним прапором» в Анталії зросло до 229. Крім того, знаком «Блакитний прапор» у Мугле ​​відзначено 111 пляжів, в Ізмірі – 66, Айдині – 36, Балікесірі – 31, Самсуні – 13, Чанаккалі – 12, Мерсі 11, Коджаелі – 7, Бартині – 3, а також по два пляжі у Киркларелі, Сакар’є та Орду та один – у Вані.

Лідером за кількістю пляжів, нагороджених сертифікатом «Блакитний прапор» є Іспанія з 621 пляжем, на другому місці – Греція з 581 пляжем.