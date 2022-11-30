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Туреччина претендує на лідерство за кількістю пляжів із «Блакитними прапорами»

Наразі країна входить до трійки світових лідерів із 531 пляжем, нагородженим Фондом екологічної освіти

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туреччина претендує на лідерство за кількістю пляжів із «Блакитними прапорами»

Туреччина входить до трійки світових лідерів за кількістю пляжів, нагороджених сертифікатом “Блакитний прапор”.

«Блакитний прапор» – міжнародна нагорода, що вручається щорічно з 1987 року міжнародним Фондом екологічної освіти (FEE) пляжам та причалам, вода в яких відповідає високим стандартам якості та придатна для безпечного купання.

В даний час за кількістю пляжів, нагороджених сертифікатом «Блакитний прапор», Туреччина поступається лише Іспанії та Греції.

За даними Міністерства культури і туризму, у 2018 році у Туреччині знаком «Блакитний прапор» було відзначено 459 пляжів, у 2019 році – 463 пляжі, у 2020 році – 486 пляжів, у 2021 році – 519 пляжів. Цього року цей показник зріс до 531.

Число пляжів з «блакитним прапором» в Анталії зросло до 229. Крім того, знаком «Блакитний прапор» у Мугле ​​відзначено 111 пляжів, в Ізмірі – 66, Айдині – 36, Балікесірі – 31, Самсуні – 13, Чанаккалі – 12, Мерсі 11, Коджаелі – 7, Бартині – 3, а також по два пляжі у Киркларелі, Сакар’є та Орду та один – у Вані.

Лідером за кількістю пляжів, нагороджених сертифікатом «Блакитний прапор» є Іспанія з 621 пляжем, на другому місці – Греція з 581 пляжем.

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