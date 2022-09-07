Всі розділи
ГоловнаТуреччинаТуреччина очікують суттєве зростання інтересу з боку європейських туристів цієї зими
ТуреччинаТуризм

Туреччина очікують суттєве зростання інтересу з боку європейських туристів цієї зими

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Donate
Через енергетичну кризу Туреччина очікують суттєвого зростання інтересу з боку європейських туристів цієї зими

Як повідомляє турецьке видання Turizm Aktuel, готельєри Туреччини очікують суттєвого зростання інтересу з боку європейських туристів цієї зими.

Готелі Туреччини найближчими місяцями готові прийняти вдвічі більше відпочиваючих із ЄС, ніж роком раніше. У 2021 році в період з листопада по лютий лише з Німеччини до країни прибуло 427 000 гостей.

Так, готельєри насамперед розраховують на пенсіонерів, яким зимівля у Туреччині дозволить заощадити на оплаті частини комунальних послуг.

Глава Асоціації турбізнесу Анталія (AKTOB) Еркан Ягджі нагадав, що Середземноморське узбережжя Туреччини — один із найкращих напрямків для мешканців ЄС щодо співвідношення ціни та якості.

У свою чергу радник президента з економічної політики Йігіт Булут заявив, що щонайменше 1 млн. європейців мають намір провести цю зиму в Туреччині через енергетичну кризу в Європі. Чиновник назвав ситуацію «божественною справедливістю».

За його словами, у Стамбулі, Ізмірі та Анталії готелі будуть переповнені, бронювання вже розпочалося. Крім того, європейці купують та орендують житло, і в цьому випадку пан Булут порадив своїм громадянам не продешевити.

Зимова міграція громадян розвинених країн, за словами Булута, стане додатковим стимулом для розвитку галузі нерухомості, туризму та роздрібної торгівлі Туреччини.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму