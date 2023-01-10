Туреччина має намір заборонити росіянам робити на купівлю нерухомості

Туреччина має намір заборонити росіянам робити найдорожчі покупки купувати нерухомість, особливо на популярних курортах. Принаймні, за повідомленнями турецьких ЗМІ, це питання постало на порядок денний після запровадження аналогічної заборони в Канаді на продаж житла іноземцям. Там це обґрунтували тим, що іноземці надмірно підвищують ціни. «Подібна практика має бути запроваджена і в Туреччині», – запевняють місцеві економічні експерти.

Асоціації споживачів та деякі представники сектору продажу житла їх підтримують, заявляючи, що заборона на продаж житла іноземцям знизить ціни на житло та орендну плату до доступного рівня. З іншого боку, деякі представники сектора, які, можливо, виграють на роздутому попиті від російських, т.з. «релокантів», виступають проти цього, запевняючи, що таким чином Туреччина втратить приплив в економіку 10-15 мільярдів доларів.

За даними на 2022 рік, частка продажів будинків іноземцям у Туреччині в загальному обсязі продажів будинків становить близько 5%, проте це «середнє число» розподілено нерівномірно. В Анталії та деяких районах Стамбула, таких як Кадикей, Бешикташ та Есеньюрт, продаж іноземцям становить 10-15% від загального обсягу продажів будинків. Не дивно, що будівельний бізнес виступає за заборони. Генеральний менеджер Mars Investment, зайнятий елітною нерухомістю, Хакан Буджак заявив наступне: «Якщо в нашій країні буде реалізована канадська модель, може відбутися зниження продажів брендових проектів житла. Це означає припинення щорічного надходження іноземної валюти у розмірі 10-15 мільярдів доларів».

Його опонентом виступив генеральний менеджер Eva Real Estate Джансел Тургут Язиджі заявили, що Туреччині необхідні заходи щодо заборони продажу іноземцям протягом певного періоду часу — Канада ввела цю заборону на два роки і це, на його думку, «зразковий хід». «Нам необхідно зробити перерву, причому важливе закриття мегаполісів та прикордонних районів, таких як Анталія та Стамбул. Тому що іноземці, а в більшості росіяни, починають домінувати, що порушує демографічну структуру міста».