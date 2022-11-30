Туреччина готова до прийому туристів на гірськолижні курорти

Завдяки якісним гірськолижним трасам та великому спектру розваг, у тому числі сноуборду та санкам, Туреччина залишається одним із провідних міжнародних напрямків зимового відпочинку.

Один із найпопулярніших гірськолижних центрів Туреччини – «Улудаг» розташований приблизно за 40 км від міста Бурса на північному заході країни. Протягом десятиліть цей район залишається найпопулярнішим місцем зимового туризму в Анатолії.

Підготовку до нового гірськолижного сезону завершено і тут. Місткість готелів у «Улудазі» складає близько 5 тис.

Для бажаючих доступні 20 лижних трас завдовжки від 300 до 1980 метрів.

Минулого сезону «Улудаг» відвідало близько 2 млн місцевих та іноземних гостей.

Добре розвинена інфраструктура, чудові траси та широкий спектр послуг залучають на найбільший курорт тисячі любителів відпочинку.

Дістатися до району розташування готелів на території курорту можна канатною дорогою завдовжки 9 км.

У 1961 році зону розташування готелів на території Улудагу було оголошено Національним парком.

Поряд із лижним спортом туристи можуть займатися тут сноубордингом, кататися на ковзанах, водити снігоходи.

Снігові пейзажі Улудагу привертають увагу кінематографістів. Улудаг розташований на найвищій точці регіону Мармурового моря – на висоті 2543 метри.

Власник одного з місцевих готелів Халук Беджерен розповів агентству “Анадолу”, що минулий сезон був успішним для готельєрів.

«Кількість відвідувачів та гостей готелів зростає. Очікуємо, що новий сезон буде кращим. У Бурсі є всі умови для зручності туристів», – сказав він.

Гірськолижний курорт «Паландокен» в Ерзурумі також готується прийняти багато туристів після 15 грудня.

Курорт «Паландокен» був побудований за посередництва муніципалітету та управління губернатора провінції Ерзурум. Тут діють 55 гірськолижних трас від початкового до професійного рівня складності.

Дві траси мають сертифікацію Міжнародної гірськолижної федерації для слаломних змагань. Курорт може обслуговувати одночасно до 12 тисяч осіб.

У «Паландокене» розташована найдовша траса Туреччини за 15 км, яка водночас є третьою за протяжністю у світі.

Трасою з найкрутішим спуском є ​​траса «Еждер» із ухилом у 54 відсотки, вона дарує любителям екстремальних видів спорту незабутні відчуття.

Окрім гірськолижного спорту, туристи можуть спробувати стрибки з парашутом, альпінізм, сноутюбінг, сніговий рафтинг, льодолазіння та інші види спорту.

Стрибки з парашутів здійснюються з висоти 3200 метрів, звідки туристам відкривається чудовий краєвид на красу регіону. Досвідчені альпіністи можуть спробувати льодолазіння у новому льодовому парку.

На трасах встановлено освітлення, яке дозволяє туристам кататися цілодобово та насолоджуватися видом на місто.

Сюди щорічно приїжджають багато туристів з Ірану, Росії, України, Азербайджану та країн Європи.

У курорті «Паландокен» розташовано 20 готелів місткістю 4 тис. осіб. Минулого року курорт відвідали понад 1,8 млн любителів зимових видів спорту.