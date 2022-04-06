Туреччина увійде до ТОП-10 найбільших економік світу

Влада Туреччини має намір домогтися входження країни до десяти найбільших економік світу. Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган, виступаючи у штаб-квартирі правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) в Анкарі.

«Ми не відступимо ні на крок від мети входження нашої країни до десятки найбільших економік світу», – сказав, зокрема, турецький лідер.

Глава держави також наголосив на успіхах Туреччини у сфері оборонної промисловості.

Президент Ердоган зазначив, що продукція турецького оборонпрому має попит і на міжнародному ринку. Зокрема, він повідомив, що Туреччина поставить Філіппінам ударні вертольоти турецького виробництва Atak. За його словами, напередодні делегація Туреччини вирушила до Філіппін для передачі бойових машин.

Він зазначив, що випробування, які принесла світові пандемія коронавірусу, продемонстрували потенціал та можливості Туреччини.

«Завдяки організації надання послуг у галузі охорони здоров’я, високих показників у сфері зайнятості, виробництва та експорту нам вдалося відокремити нашу країну від атмосфери глобальної кризи. У той час, коли навіть розвинені країни зазнали серйозних труднощів, можна назвати великим успіхом той факт, що Туреччина вийшла з кризи ще сильнішою», – сказав Ердоган.

Він додав, що пандемія значною мірою залишилася позаду, а всі негативні наслідки, що викликані нею, будуть незабаром усунуті.

Глава держави також розповів про заходи уряду щодо забезпечення стабільності фінансової системи країни. «В останні місяці минулого року наша економіка зазнала потрясіння, спричинене необґрунтованим зростанням обмінного курсу. Завдяки вжитим заходам до 20 грудня ми знову досягли стабільності на ринках і подолали цю проблему», – сказав він.

За його словами, економіка Туреччина тісно інтегрована у світову, особливо з погляду регіональної ситуації. «Саме тому всі події на глобальному рівні викликають у нас особливу увагу», – пояснив президент Ердоган.

Він додав, що влада країни працює над тим, щоб зробити Туреччину одним із центрів реструктурованої у зв’язку з пандемією глобальної виробничої системи.

Ердоган також розповів про негативні наслідки російсько-української війни для світової економіки. За його словами, внаслідок конфлікту світові ціни на сировинні товари, енергоносії та продукти харчування знову зросли.