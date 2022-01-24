Туреччина страждає від «снігопаду століття»

Як повідомляє телеканал CNN Turk, Туреччина страждає від негоди, яку місцеві жителі називають «снігопадом століття» — за даними метеорологів, він став найсильнішим за 54 роки.

Так, через снігові замети було закрито державну трасу Стамбул — Анкара, де сталося ДТП за участю 30 автомобілів. Аварія сталася поряд з населеним пунктом Дюздже, її винуватцем стала вантажівка, яка забуксувала в заметі. У результаті багато водіїв та пасажирів постраждали, на трасі утворилася гігантська пробка із сотень легкових авто та фур.

Крім того, негода призвела до низки ДТП та в інших регіонах Туреччини. Місцевих жителів низки районів довелося евакуювати із їхніх будинків, відрізаних снігопадом від цивілізації. Багатьох, які потребують медичної допомоги, вивозили на санях.

Також у зв’язку з негодою було тимчасово закрито рух по протоці Босфор — через погану видимість, яка зберігається на тлі снігопаду.

Мер Стамбула Екрем Імамоглу привів у стан підвищеної готовності усі держустанови, а мешканців мегаполісу попросив якомога залишатися вдома. Наразі вулиці розчищають близько 7000 працівників комунальних служб та понад 1 300 одиниць спецтехніки. На це потрібно кілька днів.

На думку синоптиків, найближчим часом снігопад тільки посилиться, він триватиме до кінця тижня. Можливі хуртовини та зниження температури повітря до аномальних позначок, у горах є ризик сходження лавин.

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