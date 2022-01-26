Натовпи туристів та овербукінг: у Туреччині прогнозують рекордне літо

У Туреччині з великим задоволенням фіксують величезні темпи зростання: як заявив Фіруз Багликая, голова Асоціації турецьких туристичних агенцій (TÜRSAB), бронювання турів до Туреччини зросло на 50% і більше. На першому місці знаходиться курорт Анталія, за ним слідують Белек, Сіде, Кемер та Бодрум.

“Також очікується, що зросте інтерес до відпочинку на західному узбережжі Егейського моря в Туреччині”, – додав він. Однак такий попит на Туреччину загрожує для туристів обернутися старими проблемами, головна з яких – брак номерів у готелях, що неминуче призводить до овербукінгу.

У Туреччині вкрай розраховують, що 2022 рік стане рекордним для відвідувачів, суперничаючи з рекордним 2019 роком, коли країна залучила 51,9 мільйона туристів та заробила 34,5 млрд. доларів. “Власники готелів сподіваються, що показники 2019 року досяжні”, – раніше зазначав Тачеттін Озден, голова Федерації готельєрів Туреччини (TÜROFED).

Для порівняння, за дев’ять місяців 2021 року дохід від туризму склав 16,8 млрд доларів, а відвідувачів 20,3 млн, а в 2020 за ті ж числа туризм нагородив Туреччину 8,1 млрд доларів доходу та 11,2 млн відвідувачів за той же період 2020 року.

При цьому турецькі туроператори не в останню чергу сподіваються, що збільшення доходів від туризму цього року допоможе знизити стурбованість інвесторів щодо вартості турецької ліри, яка в 2021 році впала до рекордно низького рівня, втративши 44% своєї вартості – і криза ризикує серйозно позначитися на туріндустрії.

Відповідно, для туриста високий попит ризикує обернутися не лише овербукінгом, а й стрімким зростанням цін. Нагадаємо, що ще перед новим роком турецькі експерти представили прогноз зростання цін в готелях Туреччини на 25-50% в 2022 році. Про причини – читайте у матеріалі «З Нового року ціни на готелі Туреччини підскочать на 20-50%».