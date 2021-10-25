Туреччина може втратити мільйони туристів

Через черговий політичний скандал – на цей раз не з Росією, Туреччина ризикує втратити мільйонів туристів, в тому числі від такого відчутного для турецького туризму постачальника туристів як Німеччини. Так оцінили експерти черговий «демарш» турецького президента: Реджеп Тайіп Ердоган наказав Міністерству закордонних справ країни оголосити 10 послів найбільших країн персонами нон грата, тобто небажаними особами. Іншими словами – вислати їх з країни.

У числі «постраждалих» – посли з Канади, Франції, Фінляндії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Швеції та США. Постраждали вони за заклики звільнити турецького активіста Османа Кавалу. Він не тільки став відомий в зв’язку з проектами, спрямованими на підтримку етнічних і релігійних меншин Туреччини, але і звинувачується в зв’язку з участю в спробі держперевороту в Туреччині в липні 2016 року, і в даний момент знаходиться під арештом.

За оцінками експертів, «ответка» від Євросоюзу швидше за все буде негайною, причому Штати її будуть всіляко вітати. І цілком можливо, що туризм також може виявитися в числі постраждалих: оголосити Туреччину небезпечною для відпочинку країною в нинішніх умовах нікому «не заіржавіє», до того ж це буде не далеко від істини. Втім, як додають експерти, поки у Туреччині є російський ринок туристів, а також британський і український, подібні ризики вона може собі дозволити. Болючою виявиться тільки втрата Німеччини, решта країн для турецького туризму, особливо в умовах закритих кордонів через пандемію, істотної користі не приносять.