Туреччина готова допомогти в евакуації з Маріуполя морем

Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем. Про це заявив у суботу міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

За його словами, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.

«Готовність Анкари підтримати процес евакуації була доведена до відома військового аташе РФ у Туреччині, запрошеного до нашого оборонного відомства. Така ініціатива передана російським інстанціям і з лінії військового аташе Туреччини у Москві. Ми також координуємо свої зусилля з українськими інстанціями по лінії військового аташе у цій країні», – сказав Акар.

Акар зазначив, що Туреччина продовжує постачання гуманітарної допомоги українському народові.

Голова оборонного відомства Туреччини нагадав, що за останні тижні неодноразово спілкувався телефоном із російським та українським колегами, Сергієм Шойгу та Олексієм Резніковим. За його словами, також відбулася його особиста зустріч у Стамбулі із Рєзніковим.

«Для запобігання подальшому кровопролиттю та відновленню стабільності, важливо негайно оголосити про припинення вогню», – підкреслив Акар.

Турецький міністр повідомив про активні контакти з РФ та Україною та щодо безпечного виходу турецьких суден з українських портів.

Стосовно мінної загрози в Чорному морі Акар зазначив, що на даний момент проблем для судноплавства немає.