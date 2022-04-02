ГоловнаТуреччинаТуреччина готова допомогти в евакуації з Маріуполя морем
ТуреччинаУкраїна

Туреччина готова допомогти в евакуації з Маріуполя морем

Євгеній Подольський

Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем. Про це заявив у суботу міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

За його словами, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.

«Готовність Анкари підтримати процес евакуації була доведена до відома військового аташе РФ у Туреччині, запрошеного до нашого оборонного відомства. Така ініціатива передана російським інстанціям і з лінії військового аташе Туреччини у Москві. Ми також координуємо свої зусилля з українськими інстанціями по лінії військового аташе у цій країні», – сказав Акар.

Акар зазначив, що Туреччина продовжує постачання гуманітарної допомоги українському народові.

Голова оборонного відомства Туреччини нагадав, що за останні тижні неодноразово спілкувався телефоном із російським та українським колегами, Сергієм Шойгу та Олексієм Резніковим. За його словами, також відбулася його особиста зустріч у Стамбулі із Рєзніковим.

«Для запобігання подальшому кровопролиттю та відновленню стабільності, важливо негайно оголосити про припинення вогню», – підкреслив Акар.

Турецький міністр повідомив про активні контакти з РФ та Україною та щодо безпечного виходу турецьких суден з українських портів.

Стосовно мінної загрози в Чорному морі Акар зазначив, що на даний момент проблем для судноплавства немає.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsLifeStyleРосіяУкраїнаТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19коронавірусВійна РФ проти УкраїниЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамАвіаперельотиОмікрон

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал