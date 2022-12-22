Турбізнес Туреччини просить владу відкласти на рік запровадження податку на проживання у готелях

Представники туристичного сектору Туреччини звернулися до уряду з проханням відкласти введення 2% податку для постояльців готелів. Федерація готельєрів республіки зазначає, що при формуванні контрактів з туроператорами на наступний рік додаткове податкове навантаження не було враховано.

«Ми вже уклали договори на 2023 рік і тепер не можемо вносити зміни до вартості розміщення. Ситуація зайшла в глухий кут, тому просимо відкласти введення додаткового збору ще на рік», – пояснив голова організації Сурурі Чорабатир.

За його словами, податок на житло стягуватиметься безпосередньо з обігу об’єкта, але через економічну обстановку в країні вартість утримання та обслуговування готелів для готельєрів також зростає. Всі ці фактори разом приведуть до того, що турсектор втратить частину прибутку, а саме — мінімум 20%.

«Туризм у Туреччині останнім часом перебуває на підйомі. За нами уважно стежать конкуруючі країни, і вони використовуватимуть це податкове питання проти нас», – сказав Сурурі Чорабатир.

Зазначається, що на сьогоднішній день у нововведенні надто багато невизначеності. Так, наприклад, готельєри поки що до кінця не розуміють, яким способом упорядкувати процес прийняття оплати з постояльців, які прибувають пакетним туром, та індивідуальних туристів, які набувають проживання «на стійці». Крім того, далеко не всі туроператори готові піти назустріч та переглянути вже погоджені ціни з урахуванням нових зборів. Також неясно, як чинити у разі, коли гість взагалі відмовиться сплачувати податок при виселенні.

Готельєри вважають, що як мінімум у перші місяці буде велика плутанина, на адаптацію ринку знадобиться час. Незважаючи на успішний досвід застосування збору в європейських країнах, для Туреччини така система є нововведенням.

Нагадаємо, податок на проживання планується запровадити у Туреччині з 1 січня 2023 року.