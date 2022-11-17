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Ціни в готелях Туреччини наступного літа зростуть на 30-50%

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Ціни в готелях Туреччини наступного літа зростуть на 30-50%

«ДІП» із посиланням на заяву представників турецького готельного бізнесу пише, що ціни в готелях Туреччини влітку 2023 зростуть на 30–50%.

Це може бути пов’язано з високим попитом, продуктовою інфляцією та підвищенням зарплат працівників.

Так, за даними представників готелю Seven Seas Gravel Select, що входить до ланцюжка OTI Hotels&Resorts, у Туреччині — висока інфляція, вартість низки продуктів збільшилася вп’ятеро. Наприклад, чашка кави подорожчала із 15 до 55 лір. Також держава підвищила мінімальні зарплати співробітникам готельного бізнесу, тому готелям доведеться збільшити ціни, щоб компенсувати витрати.

Таким чином, наступного літнього сезону вартість відпочинку в євро зросте на 50%.

Про те, що ціни підвищаться на 30-50%, заявили і у великій готельній мережі Kilit Hospitality Global.

Як зазначили представники турецької туріндустрії, зараз за акціями раннього бронювання можна забронювати відпочинок зі знижкою до 30%. Акції триватимуть до травня 2023 року, але розмір знижки поступово знижуватиметься.

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