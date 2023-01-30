Тримайтеся подалі: туристів у Туреччині ще раз попередили про велику небезпеку

Ще одна країна випустила попередження щодо Туреччини. Цього разу спеціально для шведських туристів, яких ще раз попередили про велику небезпеку та закликали триматися подалі, принаймні від людних місць. Таке попередження опублікувало Міністерство закордонних справ Швеції через можливі теракти проти туристів на території Туреччини.

Найцікавіше тут у тому, що не обійшлось тут без російського сліду. Дансько-шведський політик Расмус Палудан спричинив напруження обстановки та проблем для туристів. Палудан спалив Коран перед турецькими посольствами у Стокгольмі та Копенгагені. Акції організував екс-працівник пропагандистського каналу Russia Today Чанг Фрік.

Нагадаємо, що раніше заяви про небезпеку перебування в Туреччині на рівні МЗС було зроблено в кількох країнах Євросоюзу та США, а також із заявами виступили консульства Франції, Іспанії, Італії та США, які зробили офіційне попередження своїм туристам. Причому в німецькому попередженні, наприклад, роль Швеції наголошувала: «Спалення Корану перед посольством Туреччини у Швеції останнім часом збільшило ризик терактів у Туреччині. Тому слід уникати знаходження в людних громадських місцях і бути обережним при відвідуванні релігійних місць відправлення культу», – повідомляло німецьке МЗС (подробиці читайте тут).

І ось «у зв’язку зі зростанням напруженості» і МЗС Швеції зробило попередження своїм громадянам у Туреччині. Шведів, які опинилися в Туреччині, просять триматися подалі від людних місць і стежити за розвитком подій. Також у міністерстві повідомили, що чекають на докладні заяви від представництв країни в Анкарі та Стамбулі.