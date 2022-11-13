Терорист-смертник підірвав себе на головній туристичній вулиці Стамбула: 6 загиблих, як мінімум про 53 поранених

У неділю вдень по туризму Туреччини було завдано сильного удару: терорист-смертник підірвав себе на пішохідній вулиці у Стамбулі. Йдеться про головну туристичну вулицю неофіційної столиці Туреччини – вулицю Істікляль, де також знаходиться Генеральне консульство Росії. Відразу після вибуху на самій вулиці і в прилеглому районі почалася справжня паніка – туристи, що прогулюються променадом, кинулися бігти…

До вечора неділі було достовірне відомо про 6 загиблих та як мінімум про 53 поранених. Ні їхня національна приналежність, ні організатор теракту поки що не відомі: інформація надходить вкрай скупо, т.к. турецька влада заборонила телеканалам вести трансляцію з місця вибуху. Оточено не лише місце теракту, а й вся вулиця. Пресу до місця трагедії влада не допускає.

Надвечір стало відомо, що Генпрокуратура Стамбула офіційно кваліфікувала вибух на вулиці Істікляль як теракт. Очевидно, що він ударить не лише турецьким туризмом загалом і російським турпотоком у Туреччину зокрема. Ще він вдарить і по Ердогану, який особливу увагу останнім часом приділяв питанням безпеки: такий вибух у центрі Стамбула – удар по його іміджу, а наступного року в Туреччині вибори президента…