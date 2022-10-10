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Стамбул лідирує за попитом готелів у туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стамбул лідирує за попитом готелів у туристів

Як повідомляє Turizm Aktuel, Стамбул став лідером у Європі із заповнюваності готелів.

Афінська асоціація готельєрів провела дослідження про затребуваність номерів у готелях 3*, 4* та 5* у Європі. У цьому списку лідирує Стамбул, де у серпні готелі було заповнено на 72.7%.

Експерти пояснюють це не лише безліччю визначних пам’яток та великим обсягом авіаперевезення, а й невисокою вартістю номерів. Їхня середньоденна ціна — 127.8 євро. Для порівняння: у Лондоні середня ціна номера в готелі становить 204 євро, у Римі – 186 євро.

На другому рядку списку перебуває Барселона з 70.6% заповнених номерів у серпні, на третьому – Лондон (70.4%). До ТОП-10 найпопулярніших у туристів міст увійшли також Париж, Афіни, Мадрид, Берлін, Рим, Амстердам та Мюнхен.

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